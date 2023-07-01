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السودان: تجدد الاشتباكات وغارات جوية مكثفة في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 يوليو 2023, 07:44 مساء
السودان: تجدد الاشتباكات وغارات جوية مكثفة في الخرطوم
أعمدة من الدخان ترتفع في العاصمة السودانية الخرطوم. (أرشيفة: الإنترنت)
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شنت قوات «الدعم السريع»، منذ صباح اليوم السبت، هجمات مكثفة لاقتحام مقر سلاح المدرعات التابع للجيش السوداني في منطقة الشجرة جنوب الخرطوم، للسيطرة عليه، والذي يعد من أهم الأسلحة التي ما زالت بحوزة الجيش. وأكدت مصادر أن الاشتباكات شملت الأسلحة الخفيفة والثقيلة بين الطرفين، وانتشرت في الأحياء السكنية المحيطة بالمنطقة العسكرية، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال شهود عيان إن طيران الجيش، من جانبه، نفذ ضربات جوية على مواقع قوات الدعم السريع في عدد من المناطق الواقعة جنوب معسكر «طيبة»، أكبر المواقع العسكرية للدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وسمع دوي انفجارات ضخمة ومتتالية وتصاعدت أعمدة الدخان بكثافة في منطقة جنوب شرقي الخرطوم، تزامنت مع تحليق للطيران الحربي، مستهدفاً مقرات قوات الدعم السريع التي تتخذ من المنطقة مركزاً لانطلاق عملياتها العسكرية، ومنذ استيلاء قوات الدعم السريع على المقر الرئيسي لقوات شرطة الاحتياطي المركزي، جنوب الخرطوم، الأسبوع الماضي، أصبح سلاحا «المدرعات» و«الذخيرة» هدفين لقوات الدعم السريع.

استمرار إغلاق المجال الجوي
من جانبها، أعلنت سلطة الطيران المدني، يوم السبت، تمديداً لإغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو، باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية، فيما تستمر الاشتباكات بين طرفي الصراع. وكان المجال الجوي السوداني أُغلق أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، وشهدت منطقة الفتيحاب ومحيط سلاح المهندسين، هدوءاً وسط تراجع سماع إطلاق النار، فيما نفذ الطيران التابع للجيش طلعات استطلاع جوي في مدينتي الخرطوم وأم درمان، وتصدت لها قوات الدعم السريع بالمضادات الأرضية، وتواصلت معاناة السكان في عدد من أحياء منطقة الفتيحاب في الحصول على مياه الشرب مع استمرار توقف محطة «المقرن» للمياه بعد تعطل محول الكهرباء في المحطة.

من جهة ثانية، قالت مصادر محلية إن قوات خاصة من الجيش اشتبكت مع مجموعات من قوات الدعم السريع في منطقة العرضة بمدينة أم درمان، وأجبرتها على التراجع، بعد معركة ضارية جرت بين الطرفين. وأعلنت نقابة أطباء السودان أن قوة عسكرية تابعة للدعم السريع اغتالت كادراً طبياً بمستشفى «الشهداء» في منطقة الدروشاب شمال مدينة بحري، وأضافت في بيان، أن القوة العسكرية أحرقت المعمل بالكامل، واعتدت بالضرب على كل المرضى ومرافقيهم والكوادر الصحية، مما أدى إلى إخلاء المستشفى بالكامل وخروجه عن الخدمة بصورة كاملة. ودانت النقابة بشدة، حالة الحرب والصراع المسلح وإفرازاته والانتهاكات المستمرة ضد المدنيين العزل وضد مؤسسات وممتلكات الشعب السوداني، وعدّت الاعتداء على المستشفى وما نجم عنه من اغتيال للكادر الطبي والاعتداء على المرضى، تجاوزاً صارخاً لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن خروج المستشفى عن العمل يفقد مدينة بحري مرفقاً صحياً مهماً لتقديم الخدمة الطبية للمدنيين العالقين وسط الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

قوات الدعم السريع تنفي
ونفت قوات الدعم السريع اقتحام المستشفى، وعدّتها معلومات «مضللة وكاذبة لا تمت للحقيقة بصلة». وقالت في بيان، اليوم السبت، إن المستشفى المذكور محتل من قوات الجيش ومجموعات موالية له يستغلونه لعلاج جرحاهم الموجودين داخله. وأضاف البيان أن قوات الدعم السريع لن تتردد في محاسبة أي فرد من قواتها يثبت تورطه في أي انتهاكات بحق العاملين بالحقل الطبي. ومنذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، توقفت أكثر من 50% من المستشفيات بالعاصمة الخرطوم عن العمل تماماً، جراء الاشتباكات والقصف وشح المعينات الطبية من الأدوية، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها الكوادر الطبية، إذ قتل أكثر من 20 طبيباً وطبيبة خلال تلك الفترة.

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