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الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 06:32 مساء
الأمم المتحدة تصدر قائمة مُحدثة لشركات تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية
لقطة لمستوطنة أرئيل في الصفة الغربية. (أ ف ب)
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قالت رافينا شامدساني الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن المكتب أصدر قائمة محدثة بالشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، بعد حذف 15 شركة منها والإبقاء على معظم الشركات الدولية، وفق وكالة رويترز.

ويأتي تحديث القائمة، الذي طال انتظاره، في ظل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية في الأشهر الخمسة عشر الماضية، بما في ذلك اشتباكات دامية خلال مداهمات لجيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن مضطربة مثل جنين، واعتداءات قام بها مستوطنون إسرائيليون في القرى الفلسطينية.

وذكرت شامدساني في إفادة صحفية، أن قائمة الأمم المتحدة محدودة النطاق بسبب قيود الميزانية ولم يتمكن مكتب حقوق الإنسان إلا من مراجعة القائمة الأصلية التي تشمل 112 شركة. ومعظم الشركات في القائمة مقرها إسرائيل، لكنها شملت أيضا شركات دولية مدرجة في الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من بين دول أخرى.

شركات حُذفت من القائمة الأممية
وشركة جنرال ميلز لصناعة المواد الغذائية من بين شركتين دوليتين حُذفتا من القائمة. ومن بين الشركات التي بقيت موقعا (بوكينج دوت كوم وإكسبيديا) الإلكترونيان للسفر وشركة (إير بي.إن.بي) لتأجير المنازل. ولم يتسنّ الوصول إلى أي من الشركات للتعليق. وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن 13 شركة فقط من أصل 112 شركة مدرجة تعاونت معه في تحديث القائمة بدون أن يذكر أسماءها.

وقالت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف «من خلال تحديث هذه القائمة، للأسف، يؤكد (مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان) ومجلس حقوق الإنسان مرة أخرى أنهما طرف منحاز في المنطقة، يخدمون أولئك الذين يتبعون أجندة تمييزية ضد إسرائيل».

ورفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو النسخة السابقة من القائمة، كما رفضتها واشنطن التي تحتج منذ فترة طويلة على «التركيز غير المتناسب» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إسرائيل. وطلب المجلس إعداد القائمة في عام 2016، لكنها لم تصدر حتى عام 2020. وتقول جماعات المجتمع المدني إن القائمة أداة مهمة لضمان الشفافية حول الأنشطة التجارية في الضفة الغربية ولحث الشركات على إعادة التفكير في أنشطتها في الأراضي المحتلة.

ومع ذلك، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن من المخيب للآمال أن تفشل الأمم المتحدة في القيام بالعمل المطلوب لتحديد شركات أخرى ودعت إلى استمرار التحقيقات.

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