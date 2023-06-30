  • Alwasat News
Atwasat

السودان: نائب رئيس مجلس السيادة يطلب مساعدة روسيا في إيقاف الحرب

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 يونيو 2023, 01:02 مساء
السودان: نائب رئيس مجلس السيادة يطلب مساعدة روسيا في إيقاف الحرب
نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار. (ارشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشف نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار أن وفد بلاده الذي يزور موسكو طلب، خلال اجتماع أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساعدة روسيا في إيقاف الحرب، موضحًا: «شرحنا للافروف خلفية المشكلة في السودان، وناقشنا قضايا ذات علاقات ثنائية بعيداً عن الصراع، ووجدنا استجابة»، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، إن بلاده «تأمل في استغلال اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية في السودان للتوصل إلى حل للصراع»، مضيفًا: «روسيا لديها اتصالات مع الأطراف كافة في المشهد السوداني عبر سفارتها في الخرطوم، وهي مهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع الوضع».

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان أن «روسيا هي إحدى الدول الكبرى التي تقود السياسة الدولية، وتتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مع السودان»، لافتًا إلى أن «المناقشات مع لافروف شهدت تقديم الجانب السوداني شرحاً تفصيلياً للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي اندلع في منتصف أبريل، وتطوراته في النواحي الميدانية والإنسانية، وانعكاساته على السودان ودول الجوار».

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإنه منذ اندلاع القتال في السودان فرَّ أكثر من 2.6 مليون شخص من منازلهم، ونزح أكثر من 2.1 مليون شخص داخلياً منذ بدء القتال في أبريل الماضي، بمن فيهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم. كما عبَّر أكثر من 560 ألف شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»

لافروف يدعو الغرب إلى عدم تضخيم قضية «أطفال الدونباس»
لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»

لافروف: روسيا ستكون أقوى بعد تمرد «فاغنر»
طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي

طفرة جينية تلعب دورا في تدهور حالة المصابين بالتصلّب اللويحي
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره

عراب الذكاء الصناعي يحض الحكومات على مواجهة مخاطره
«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030

«فيفا» يصدر قرارًا مهمًا بشأن ملفات الترشح لاستضافة مونديال 2030
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية

الدوري السعودي.. روبي فاولر مدربا للقادسية
شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية

شرط الوداد يدفع مؤيد اللافي للتفكير في عروض الأندية التونسية
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم

لوحات لفنانين عراقيين رواد تثير أهتمام المزورين وطمعهم
نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك

نصائح للتخلص من الأغراض القديمة في منزلك
باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة

باتيلي: ليبيا وصلت لـ«مرحلة حاسمة» والقرارات المتسرعة تعمق الأزمة
وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل

«العليا للامتحانات»: نتيجة شهادة التعليم الأساسي الأحد المقبل
قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السودان: الاتفاق على وقف القتال في ولاية شمال دارفور
السودان: الاتفاق على وقف القتال في ولاية شمال دارفور
«فرانس برس»: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف
«فرانس برس»: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجا ...
مساعٍ خليجية لكسب شركاء في منطقة الهادئ
مساعٍ خليجية لكسب شركاء في منطقة الهادئ
إصابة أكثر من 2000 حاج بإجهاد حراري منذ بداية الموسم
إصابة أكثر من 2000 حاج بإجهاد حراري منذ بداية الموسم
عراقيون يقتحمون سفارة السويد ويحرقون أعلام قوس قزح ردا على حرق القرآن
عراقيون يقتحمون سفارة السويد ويحرقون أعلام قوس قزح ردا على حرق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم ......
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة...
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12...
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش ......
المزيد
السودان: نائب رئيس مجلس السيادة يطلب مساعدة روسيا في إيقاف الحرب
السودان: نائب رئيس مجلس السيادة يطلب مساعدة روسيا في إيقاف ......
الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة لكشف مصير المفقودين في سورية
الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة لكشف مصير المفقودين في سورية...
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر...
عراقيون يقتحمون سفارة السويد ويحرقون أعلام قوس قزح ردا على حرق القرآن
عراقيون يقتحمون سفارة السويد ويحرقون أعلام قوس قزح ردا على ......
إصابة أكثر من 2000 حاج بإجهاد حراري منذ بداية الموسم
إصابة أكثر من 2000 حاج بإجهاد حراري منذ بداية الموسم...
المزيد