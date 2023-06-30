السودان: نائب رئيس مجلس السيادة يطلب مساعدة روسيا في إيقاف الحرب

القاهرة - بوابة الوسط

كشف نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار أن وفد بلاده الذي يزور موسكو طلب، خلال اجتماع أمس مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مساعدة روسيا في إيقاف الحرب، موضحًا: «شرحنا للافروف خلفية المشكلة في السودان، وناقشنا قضايا ذات علاقات ثنائية بعيداً عن الصراع، ووجدنا استجابة»، وفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الخميس، إن بلاده «تأمل في استغلال اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية في السودان للتوصل إلى حل للصراع»، مضيفًا: «روسيا لديها اتصالات مع الأطراف كافة في المشهد السوداني عبر سفارتها في الخرطوم، وهي مهتمة بالمساعدة في تهيئة الظروف لتطبيع الوضع».

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان أن «روسيا هي إحدى الدول الكبرى التي تقود السياسة الدولية، وتتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مع السودان»، لافتًا إلى أن «المناقشات مع لافروف شهدت تقديم الجانب السوداني شرحاً تفصيلياً للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع الذي اندلع في منتصف أبريل، وتطوراته في النواحي الميدانية والإنسانية، وانعكاساته على السودان ودول الجوار».

ووفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإنه منذ اندلاع القتال في السودان فرَّ أكثر من 2.6 مليون شخص من منازلهم، ونزح أكثر من 2.1 مليون شخص داخلياً منذ بدء القتال في أبريل الماضي، بمن فيهم 1.4 مليون شخص فروا من العاصمة الخرطوم. كما عبَّر أكثر من 560 ألف شخص الحدود إلى البلدان المجاورة، معظمهم إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، وفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة.