إصابة أكثر من 2000 حاج بإجهاد حراري منذ بداية الموسم

القاهرة - بوابة الوسط

أصيب أكثر من 2000 شخص بإجهاد حراري منذ بداية الحج من بينهم 1,721 شخصًا، اليوم الخميس، بعدما وصلت درجة الحرارة إلى 48 درجة مئوية، على ما أعلنت وزارة الصحة السعودية.

وشهد موسم الحج هذا العام مشاركة أكثر من 1,8 مليون حاج، من بينهم الكثير من كبار السن، مع إلغاء الحد الأقصى لعمر المشاركين.

وذكرت وزارة الصحة في بيان نشرته قناة الإخبارية الحكومية «بلغت أعداد الإصابات بالإجهاد الحراري منذ بداية اليوم (الخميس) 1721»، يضافون إلى 287 حالة سبق أن أعلنت عنهم الثلاثاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقد يكون هذا الرقم أعلى بكثير، إذ لا يتوجه كل المصابين للمستشفيات والمراكز والفرق الطبية العديدة التي نشرتها السعودية.

ولم تقدم وزارة الصحة السعودية حصيلة للوفيات، لكن أعداد الوفيات بلغت 30 على الأقل، بحسب أرقام أعلنتها عدة دول بدون الإشارة لسبب هذه الوفيات.

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وفاة أكبر حاج إيراني

وأعلنت إيران وفاة أكبر حاج من الجمهورية الإسلامية (114 عامًا) جراء أزمة قلبية، حسب وكالة فارس شبه الرسمية التي أبلغت عن 10 وفيات بين الحجاج الإيرانيين.

وتوفي ثمانية جزائريين وأربع مغاربة، حسب ما قال مسؤولون في البلدين. وأشار موقع «القاهرة 24» المقرب من السلطات المصرية إلى وفاة ثمانية حجاج مصريين.

التحذير من التعرض لـ«ضربات الشمس»

وحضت الوزارة الحجاج على الابتعاد عن «الوقوف الطويل تحت أشعة الشمس واستخدام المظلة دومًا، والإكثار من شرب الماء»، محذرة مرارًا من التعرض لـ«ضربات الشمس».

وخلال هذا الأسبوع، شوهِد كثيرون في المسجد الحرام يحمون أنفسهم بالمظلات وسجادات الصلاة والأوراق المقوّاة، فيما غطت النساء رؤوسهن بالحجاب.

وفي أرجاء مناطق إقامة الشعائر الدينية، يقف متطوعون ورجال أمن يرشون رذاذ المياه على وجوه الحجاج الذين يظهر عليهم الإعياء الشديد جراء الحرارة المرتفعة.

في إرجاء مِنى، شوهد حجاج خصوصًا من كبار السن يحاولون المكوث في الظل قدر الإمكان، حتى أن بعضهم احتمى من الشمس تحت شاحنات متوقفة.

32 ألف مسعف و190 سيارة إسعاف في منطقة منى

واستعدت السلطات السعودية لذلك، ونشرت فرقًا طبية تضم 32 ألف مسعف و190 سيارة إسعاف في منطقة منى وحدها.

وتمنع المملكة العمل في الهواء الطلق من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة الثالثة عصرًا بدءًا من 15 يونيو ولمدة ثلاثة أشهر.

وحذر خبراء من أن درجات الحرارة القصوى في الصيف التي تصل إلى 50 درجة مئوية، يمكن أن تصبح ظاهرة تتكرر في سائر فترات السنة في الخليج.

وفي 2021، حذرت لجنة تابعة للأمم المتحدة معنية بالتغير المناخي من أن الخليج قد يصبح مكانًا غير ملائم للحياة بحلول نهاية القرن الحالي بسبب شدة الحرارة.