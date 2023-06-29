«فرانس برس»: متظاهرون يقتحمون السفارة السويدية في بغداد احتجاجا على إحراق نسخة من المصحف

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وكالة «فرانس برس» إن عشرات المتظاهرين العراقيين تمكنوا، اليوم الخميس، من اقتحام مقر السفارة السويدية في بغداد احتجاجاً على إحراق نسخة من المصحف من جانب عراقي مقيم في ستوكهولم، بحسب ما أفاد مصور الوكالة.

وأضافت الوكالة أن المتظاهرين المناصرين لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بقوا في السفارة السويدية لنحو ربع ساعة، ثم خرجوا بهدوء لدى وصول قوات الأمن، وفق المصور.

- إردوغان يندد بالسويد لسماحها بتظاهرة أحرقت فيها نسخة من المصحف

- الشرطة السويدية تعلن إصدار إذن بإحراق المصحف خارج مسجد في ستوكهولم

ولقي حادث حرق المصحف الشريف في ستكهولم تنديداً واسعاً في العالم الإسلامي، خاصة مع تكرار الحادث برعاية من الحكومة السويدية التي منحت الإذن لارتكاب هذا الفعل الاستفزازي، دون أي اكتراث لردود الفعل الشعبية التي قد تنتج عنه.

وصرحت الشرطة السويدية، أمس الأربعاء، بتنظيم تظاهرة خطط منظمها لإحراق نسخة من المصحف خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، تزامناً مع بدء عيد الأضحى.

تنديد تركي بإحراق صفحات من المصحف في السويد

ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة، اليوم الخميس، بالسويد لسماحها لمتظاهر بإحراق صفحات من نسخة من المصحف، مما يلقي بمزيد من الظلال على مساعي الدولة الاسكندنافية الانضمام بسرعة إلى حلف شمال الأطلسي «ناتو»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال إردوغان في تصريحات متلفزة «عاجلاً أم آجلاً سنعلّم رموز الغطرسة الغربية أن إهانة المسلمين ليست حرية فكر»، مضيفاً أنه يدين الواقعة بـ«أشد العبارات الممكنة».