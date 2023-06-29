السودان: الاتفاق على وقف القتال في ولاية شمال دارفور

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن والي شمال دارفور بالسودان نمر محمد عبدالرحمن، اليوم الخميس، الاتفاق على وقف القتال في الولاية، وفقا لوكالة «رويترز».

وقال عبدالرحمن في كلمة لمناسبة عيد الأضحى نشرها على صفحته بموقع «فيسبوك»: «نحن في حكومة ولاية شمال دارفور وبمبادرات طيبة من أطراف عدة جلسنا معا بصفتنا أبناء للولاية وحكومة وإدارة أهلية وأعيان مجتمعية وطرفي القتال والشرطة والأمن والشباب ومنظمات المجتمع المدني وكانت النتيجة أننا اتفقنا على وقف القتال بالولاية»، مضيفا: : «الوطن ينزف نتيجة لهذه الحرب العبثية، وهذا النزيف ربما يستمر ويؤدي إلى مزيد القتل والتشريد ما لم نتحرك وبسرعة لننقذ الشعب السوداني والوطن».

وعبَّر عبدالرحمن عن أمله في أن يحذو الإقليم وباقي مدن السودان حذو ولاية شمال دارفور بالمحافظة على السلم الاجتماعي في وقت الحرب، واندلع القتال بشكل مفاجئ بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» منتصف أبريل الماضي، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا.