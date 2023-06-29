  • Alwasat News
Atwasat

الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 12:07 مساء
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
الحجاج خلال رمي الجمرات الثلاث في مشعر منى، 29 يونيو 2023، (الهيئة العامة للحج والعمرة)
alwasat radio

بدأ الحجاج في مشعر منى، اليوم الخميس، رمي الجمرات الثلاث، وذلك في أول أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى، بعد أن قاموا أمس الأربعاء برمي جمرة العقبة.

وأول أيام التشريق الثلاثة يأتي في الحادي عشر من ذي الحجة، التي تنتهي بمغيب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بالتشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي، وكلمة التشريق في اللغة تعني تقديد اللحم، واللحم يقطع لأجزاء صغيرة، ويجرى وضعه في الشمس لتجفيفه، وفي هذه الحالة يصبح اسم اللحم القديد، ويمنع ذلك تعفن اللحم وفساده حتى يتمكن الحجاج من الرجوع به معهم إلى بلدانهم.

وبعد ظهور أجهزة التبريد التي تجمد اللحوم وتحفظها من التعفن والفساد، اختفت عادة تشريق لحوم الأضاحي في مشعر منى، في الوقت الذي جرى فيه إطلاق مشروع السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي قضى على الذبح العشوائي.

الحجاج خلال توجههم إلى مشعر منى، 29 يونيو 2023، (الهيئة العامة للحج والعمرة)
الحجاج خلال توجههم إلى مشعر منى، 29 يونيو 2023، (الهيئة العامة للحج والعمرة)
أحد الحجاج يجمع الجمرات، 29 يونيو 2023، (الهيئة العامة للحج والعمرة)
أحد الحجاج يجمع الجمرات، 29 يونيو 2023، (الهيئة العامة للحج والعمرة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف

وفاة مخترع بطارية الليثيوم القابلة لإعادة الشحن الأميركي جون غودِناف
قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»

قديروف وبوتين في «سيلفي العيد».. والرئيس الروسي يوجه رسالة لقوات «أحمد»
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
روسيا: 200 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو

روسيا: 200 ألف مسلم يؤدون صلاة عيد الأضحى في مساجد موسكو
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال السعودي

إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال ...
ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر

ضبط شخصين ينقبان عن الآثار في الجبل الأخضر
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي

«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028

المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو

يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان

دراسة: الشمبانزي تستطيع التفكير في بدائل مثل الإنسان
كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي

كشف تفاصيل جريمة قتل غامضة في بنغازي
«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»

«ضحايا ترهونة» ترصد جرائم تعذيب وتتهم «ميليشيا الكانيات»
كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟

كم يبلغ نصيب الفرد في حال استبدال دعم البنزين والكهرباء؟
حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»

حسني بي لقناة «الوسط»: الدعم تجاوز 93 مليار دينار العام 2022 وهو «سرقة مشرعنة»
في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب

في ذكرى اغتيال سلوى بوقعيقيص.. الزهراء لنقي تندد بإفلات الجناة من العقاب
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية
مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي ...
العراق: ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة في محافظة الأنبار
العراق: ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة في محافظة الأنبار
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
«الدفاع السوري»: ضربات «نوعية» على مقار فصائل معارضة في إدلب
«الدفاع السوري»: ضربات «نوعية» على مقار فصائل معارضة في إدلب
السعودية.. قتيلان في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة
السعودية.. قتيلان في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم ......
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة...
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12...
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش ......
المزيد
السودان: الاتفاق على وقف القتال في ولاية شمال دارفور
السودان: الاتفاق على وقف القتال في ولاية شمال دارفور...
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)
الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)...
الاتحاد الأوروبي يبحث عن اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة
الاتحاد الأوروبي يبحث عن اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة...
السعودية.. قتيلان في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة
السعودية.. قتيلان في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية......
«الدفاع السوري»: ضربات «نوعية» على مقار فصائل معارضة في إدلب
«الدفاع السوري»: ضربات «نوعية» على مقار فصائل معارضة في إدلب...
المزيد