الحجاج يرمون الجمرات في أول أيام التشريق (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ الحجاج في مشعر منى، اليوم الخميس، رمي الجمرات الثلاث، وذلك في أول أيام التشريق، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم الجمرة الكبرى، بعد أن قاموا أمس الأربعاء برمي جمرة العقبة.

وأول أيام التشريق الثلاثة يأتي في الحادي عشر من ذي الحجة، التي تنتهي بمغيب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وسميت بالتشريق لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الهدي والأضاحي، وكلمة التشريق في اللغة تعني تقديد اللحم، واللحم يقطع لأجزاء صغيرة، ويجرى وضعه في الشمس لتجفيفه، وفي هذه الحالة يصبح اسم اللحم القديد، ويمنع ذلك تعفن اللحم وفساده حتى يتمكن الحجاج من الرجوع به معهم إلى بلدانهم.

وبعد ظهور أجهزة التبريد التي تجمد اللحوم وتحفظها من التعفن والفساد، اختفت عادة تشريق لحوم الأضاحي في مشعر منى، في الوقت الذي جرى فيه إطلاق مشروع السعودية للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي الذي قضى على الذبح العشوائي.

الحجاج خلال توجههم إلى مشعر منى، 29 يونيو 2023، (الهيئة العامة للحج والعمرة)

أحد الحجاج يجمع الجمرات، 29 يونيو 2023، (الهيئة العامة للحج والعمرة)