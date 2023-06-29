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الاتحاد الأوروبي يبحث عن اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 10:59 صباحا
الاتحاد الأوروبي يبحث عن اتفاق مع تونس لمكافحة الهجرة
الرئيس التونسي قيس سعيّد في مطار قرطاج، 15 ديسمبر 2021، (ا ف ب)
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يدرس قادة دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الخميس، إنجاز اتفاق مع تونس يهدف بشكل رئيسي إلى مكافحة الهجرة وضبط شبكات المهرّبين، بعد أسبوعين على إحدى أسوأ كوارث غرق قوارب المهاجرين في البحر المتوسط.

وكانت المفوضية الأوروبية تأمل في أن تنجز قبل موعد القمة القارية، بروتوكول تعاون مع تونس من أجل «شراكة شاملة» تتضمن شقا متعلقا بالهجرة. وتأمل بروكسل في توسيع هذا النمط من التعاون في مرحلة لاحقة ليشمل دولا أخرى من حوض المتوسط، حسب وكالة «فرانس برس».

لكن المباحثات الحساسة مع تونس طالت أكثر من المتوقع، ومن المقرر أن تستكمل الإثنين بعد عطلة الأضحى، والشراكة التي تشمل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجال الطاقة النظيفة، تلحظ مساعدة مالية تتجاوز قيمتها مليار يورو.

الإعلان عقب زيارة فون در لايين لتونس
وجاء الإعلان عن العرض في 11 يونيو خلال زيارة الى تونس قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لايين ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرها الهولندي مارك روته.

قيس سعيد: تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا

وترتبط المساعدة الأوروبية في جزء منها بالمفاوضات المستمرة بين صندوق النقد الدولي وتونس لمنح الأخيرة قرضا مشروطا بقيمة ملياري دولار.

لكن منذ زيارة المسؤولين الثلاثة، يكرر الرئيس سعيّد بأن تونس لن تكون «حرس حدود» لأوروبا ولن تنصاع إلى «إملاءات» صندوق النقد الدولي.

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