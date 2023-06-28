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السعودية.. قتيلان في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 10:53 مساء
السعودية.. قتيلان في تبادل إطلاق نار أمام القنصلية الأميركية في جدة
مبنى القنصلية الأميركية في جدة (أرشيفية: الإنترنت)
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قتل شخصان بينهما مسلح مساء الأربعاء في تبادل لإطلاق النار أمام القنصلية الأميركية في جدّة في غرب السعودية، على ما أفادت وزارة الداخلية السعودية.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة (غرب) أنه مساء الأربعاء «توقف أحد الأشخاص يستقل سيارة بالقرب من مبنى القنصلية الأميركية بمحافظة جدة وترجل منها حاملاً سلاحاً نارياً في يده».

وتابعت: «بادرت الجهات الأمنية المختصة بالتعامل معه... ونتج عن تبادل النار مقتله وأحد العاملين من الجنسية النيبالية في الحراسات الأمنية الخاصة بالقنصلية»، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

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