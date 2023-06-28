«الدفاع السوري»: ضربات «نوعية» على مقار فصائل معارضة في إدلب

القاهرة - بوابة الوسط

شنّ الجيش السوري، بالتعاون مع القوات الروسية، ضربات جوية وصاروخية طالت مقاراً لفصائل معارضة في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية الأربعاء، على وقع تصعيد منذ أيام أوقع قتلى، بينهم مدنيون.

وتشهد منطقة إدلب منذ أسبوع تبادلاً للقصف، إذ تستهدف الطائرات السورية وداعمتها الروسية مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) وفصائل أخرى، التي ترد بدورها بقصف مناطق سيطرة القوات الحكومية، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بحسب فرانس برس.

وقالت وزارة الدفاع، في بيان نقله الإعلام السوري الرسمي: «نفذت قواتنا المسلحة، بالتعاون مع القوات الروسية الصديقة، ضربات جوية وصاروخية دقيقة ونوعية استهدفت من خلالها المقار المحصنة للتنظيمات الإرهابية في ريف إدلب، بما فيها من أسلحة وطائرات مسيرة استطلاعية، مما أدى إلى تدميرها».

مقتل ثمانية عناصر من مجموعة تابعة لهيئة تحرير الشام

وأوضحت أن الضربات، التي لم تحدد تاريخها، جاءت رداً على «الاعتداءات اليومية المتكررة على المدنيين في المناطق السكنية الآمنة في المنطقة».

جاء إعلان وزارة الدفاع غداة مقتل ثمانية عناصر من مجموعة تابعة لهيئة تحرير الشام جراء غارات نفذتها طائرات روسية على أحد مقارهم في منطقة جبل الزاوية في إدلب، وفق حصيلة للمرصد الثلاثاء.

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خلال أسبوع، ارتفعت حصيلة عمليات قصف سوري وروسي إلى 16 مدنياً و13 مقاتلاً من الفصائل. ومن بين القتلى تسعة سقطوا، الأحد، جراء ضربات روسية على سوق للخضار، في تصعيد قال المرصد السوري إنه «الأكثر دموية» خلال العام الحالي.

وقف لإطلاق النار في إدلب

في المقابل، قتل ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، بالإضافة إلى عنصر من قوات النظام جراء قصف مدفعي وبمسيّرات نفذته الفصائل على مناطق سيطرة قوات النظام، وفق المرصد. وقضى أحد هؤلاء المدنيين بقصف عبر مسيّرة طال محيط القرداحة، القرية التي تتحدر منها عائلة الرئيس بشار الأسد في محافظة اللاذقية.

ويسري في مناطق في إدلب ومحيطها منذ السادس من مارس 2020 وقف لإطلاق النار، أعلنته كل من موسكو حليفة دمشق، وتركيا الداعمة الفصائل المقاتلة، بعد ثلاثة أشهر من هجوم واسع شنته دمشق في المنطقة.

وتشهد المنطقة بين الحين والآخر قصفاً متبادلاً تشنّه أطراف عدة. كما تتعرض لغارات من جهة قوات النظام وروسيا، على الرغم من أنّ وقف إطلاق النار لا يزال صامداً إلى حدّ كبير.

تشهد سورية منذ العام 2011 نزاعاً دامياً تسبّب في مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً هائلاً بالبنى التحتية، وأدى إلى نزوح وتشريد ملايين داخل البلاد وخارجها.