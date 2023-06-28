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الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 05:38 مساء
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. (الإنترنت)
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أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك.

وعلت تكبيرات العيد إيذانًا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين، بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة شنتها قوات الاحتلال بحق المصلين أثناء خروجهم من الأقصى

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية، في بيان لها، إن 100 ألف مصل أدوا اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

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وتحتفل دول الوطن العربي والعالم الإسلامي بهذه المناسبة التي تمثل أحد أهم المواعيد التي يحتفي بها المسلمون في اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، الذي يلي يوم وقفة عرفة، أو وقفة عرفات، وهي أهم مناسك الحج عند المسلمين.

 

كما أدى الأردنيون في مختلف محافظات المملكة صلاة عيد الفطر عند السابعة بالتوقيت المحلي. وقد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، في وقت سابق، مواقع وأسماء المساجد الرئيسة الكبرى في العاصمة عمان، لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

 7500 مصل بالمسجد الكبير في الكوبيت
وفي الكويت، بلغ عدد المصلين في المسجد الكبير 7500 مصل، وأدوا صلاة العيد خلف القارئ والخطيب الشيخ فهد واصل المطيري.

وفي جنوب شرق آسيا، أدى ملايين المصلين بإندونيسيا، التي تعد أكبر بلد مسلم من حيث عدد السكان، صلاة العيد في مختلف أنحاء البلاد، وعادة ما يحرص السكان على أداء تلك الصلوات وهم يرتدون ملابسهم التقليدية، وسط أجواء من الفرح والبهجة.

عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. (الإنترنت)
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. (الإنترنت)
الأطفال يحتفلون خلال صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. (الإنترنت)
الأطفال يحتفلون خلال صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. (الإنترنت)
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. (الإنترنت)
عشرات الآلاف من الفلسطينيين يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك. (الإنترنت)
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