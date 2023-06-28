العراق: ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة في محافظة الأنبار

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مبنى مدرسة قيد التأهيل في محافظة الأنبار، في أحدث عملياتها، لمواجهة تزايد انتشار المخدرات.

وذكر بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه في «عملية نوعية، تمكنت مديرية شؤون المخدرات من ضبط 250 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون وكيلو غرام حشيشة داخل مدرسة قيد التأهيل في مدينة الرمادي - مركز محافظة الأنبار في غرب العراق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى أن قوات الأمن تمضي في إجراءات قضائية، لتوقيف المتورطين في «الجريمة»، وفقا للبيان الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل. وتتشارك محافظة الأنبار حدودا طويلة مع كل من سورية والأردن والسعودية.

الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون

بينما تُشكل دول الخليج، خصوصاً السعودية، الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تأتي أساسًا من لبنان وسورية، حيث تحوّلت إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار. إلا أن قوات الأمن العراقية ضاعفت، خلال الأشهر الأخيرة، عمليات ضبط المخدرات في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل تزايد تجارتها وتعاطيها.

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ففي 13 يونيو، أعلنت قوات الأمن اعتقال 21 تاجرا ومروجا في بغداد ومحافظات أخرى وسط البلاد وجنوبها، وضبط 44 ألف حبة كبتاغون في محافظة نينوى (شمال) مخصصة للاستهلاك المحلي.

وفي مطلع مايو، ضبطت قوات الأمن 12 مليون حبة مخدرة من البنزكسول الذي يستخدم عادة كعلاج طبي. وفي مارس، أعلن العراق ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون على الحدود مع سورية، علما بأنه أعلن أيضا خلال العام 2022 ضبط ملايين حبوب الكبتاغون في عمليات مختلفة.

مناطق مهمة لتهريب المخدرات

وبالإضافة للمناطق الحدودية مع جارته الغربية «سورية»، تعد مناطق جنوب العراق المتاخمة للحدود مع الجارة الشرقية «إيران» مناطق مهمة لتهريب المخدرات، بينها مادة الكرستال. وخلال اجتماع عقد مطلع مايو، ضم وزراء خارجية دول عربية، أعلنت سورية استعدادها لـ«تعزيز التعاون» مع الأردن والعراق، البلدين المتأثرين بتهريب المخدرات عبر الحدود معها.

وجاء في البيان أن سورية «ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب».

تُعدّ حبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع، ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها «أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة»، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.