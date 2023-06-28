  • Alwasat News
Atwasat

العراق: ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة في محافظة الأنبار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 04:27 مساء
العراق: ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة في محافظة الأنبار
صورة وزعها جهاز الأمن الوطني العراقي لحبات كبتاغون تمت مصادرتها في محافظة نينوى. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأربعاء، ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مبنى مدرسة قيد التأهيل في محافظة الأنبار، في أحدث عملياتها، لمواجهة تزايد انتشار المخدرات.

وذكر بيان للوزارة نشر على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أنه في «عملية نوعية، تمكنت مديرية شؤون المخدرات من ضبط 250 ألف حبة مخدرة نوع كبتاغون وكيلو غرام حشيشة داخل مدرسة قيد التأهيل في مدينة الرمادي - مركز محافظة الأنبار في غرب العراق»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى أن قوات الأمن تمضي في إجراءات قضائية، لتوقيف المتورطين في «الجريمة»، وفقا للبيان الذي لم يذكر مزيدا من التفاصيل. وتتشارك محافظة الأنبار حدودا طويلة مع كل من سورية والأردن والسعودية.

 الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون
بينما تُشكل دول الخليج، خصوصاً السعودية، الوجهة الأساسية لحبوب الكبتاغون التي تأتي أساسًا من لبنان وسورية، حيث تحوّلت إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار. إلا أن قوات الأمن العراقية ضاعفت، خلال الأشهر الأخيرة، عمليات ضبط المخدرات في مناطق مختلفة من البلاد، في ظل تزايد تجارتها وتعاطيها.

-  الجيش الأردني يحبط محاولة تهريب ثلاثة ملايين حبة كبتاغون من سورية
- إحباط أضخم عملية تهريب مخدرات في تاريخ لبنان

ففي 13 يونيو، أعلنت قوات الأمن اعتقال 21 تاجرا ومروجا في بغداد ومحافظات أخرى وسط البلاد وجنوبها، وضبط 44 ألف حبة كبتاغون في محافظة نينوى (شمال) مخصصة للاستهلاك المحلي.

وفي مطلع مايو، ضبطت قوات الأمن 12 مليون حبة مخدرة من البنزكسول الذي يستخدم عادة كعلاج طبي. وفي مارس، أعلن العراق ضبط أكثر من ثلاثة ملايين حبة من الكبتاغون على الحدود مع سورية، علما بأنه أعلن أيضا خلال العام 2022 ضبط ملايين حبوب الكبتاغون في عمليات مختلفة.

 مناطق مهمة لتهريب المخدرات
وبالإضافة للمناطق الحدودية مع جارته الغربية «سورية»، تعد مناطق جنوب العراق المتاخمة للحدود مع الجارة الشرقية «إيران» مناطق مهمة لتهريب المخدرات، بينها مادة الكرستال. وخلال اجتماع عقد مطلع مايو، ضم وزراء خارجية دول عربية، أعلنت سورية استعدادها لـ«تعزيز التعاون» مع الأردن والعراق، البلدين المتأثرين بتهريب المخدرات عبر الحدود معها.

وجاء في البيان أن سورية «ستتعاون مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل سياسيين/أمنيين مشتركين منفصلين خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب».

تُعدّ حبوب الكبتاغون من المخدرات السهلة التصنيع، ويصنّفها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة على أنها «أحد أنواع الأمفيتامينات المحفّزة»، وهي عادة مزيج من الأمفيتامينات والكافيين ومواد أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكرواتي ماتيو بديلا لغوندوغان في مانشستر سيتي

الكرواتي ماتيو بديلا لغوندوغان في مانشستر سيتي
لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت بيعت لقاء 94 مليون دولار محطمة الرقم القياسي الأوروبي

لوحة «السيدة ذات المروحة اليدوية» لكليمت بيعت لقاء 94 مليون دولار محطمة الرقم ...
البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي

البدلة الكلاسيكية تنتعش وربطة العنق تختفي
مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية

مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية
الحكومات الليبية 1949-1969 (8)

الحكومات الليبية 1949-1969 (8)
إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال السعودي

إنتر يتمسك بـ«لوكاكو» مع خيار الشراء مقابل 25.8 مليون إسترليني بعد رفض الهلال ...
الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها

الليرة التركية تسجل أدنى مستوى تاريخي لها
النجم الأميركي ديفيد كورينسويت يتولى دور سوبرمان في الفيلم المقبل من السلسلة

النجم الأميركي ديفيد كورينسويت يتولى دور سوبرمان في الفيلم المقبل من السلسلة
بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا لرمي الجمرات

بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا لرمي الجمرات
«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي

«يونسكو» والاتحاد الأوروبي يساعدان الدول النامية في تنظيم الذكاء الصناعي
المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028

المهاجم الفرنسي ماركوس تورام يصل إلى ميلان لإتمام التعاقد مع إنتر حتى 2028
يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو

يوفنتوس يجدد عقد الفرنسي أدريان رابيو.. واللاعب: سعيد في تورينو
بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها

بوتين: الدولة الروسية مولت مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة بالكامل ودعمتها
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان

قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان
أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه

أهل الله: قصة شعب فخور بنفسه
التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس

التونسية أنس جابر تتأهل لثمن نهائي «إيستبورن» قبل الظهور في ويمبلدون للتنس
كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال

كاريكاتير خيري - تصاعد هجمات المستوطنين وجيش الاحتلال
الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد

الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد
الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في السودان
قلق أممي إزاء تزايد الاحتياجات الإنسانية لمتضرّري الحرب في ...
بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا لرمي الجمرات
بعد أداء ركن الحج الأعظم.. الحجاج يتجهون إلى مشعر مزدلفة استعدادا...
البرهان يعلن وقف إطلاق النار في السودان بأول أيام عيد الأضحى
البرهان يعلن وقف إطلاق النار في السودان بأول أيام عيد الأضحى
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم ......
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي المنتزه
محافظ الإسكندرية يكشف سبب انهيار مبنى من 13 طابقا بحي ......
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة
الاتحاد الأوروبي يعرض على تونس مليار يورو لتعزيز الشراكة...
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12...
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش السوداني
حميدتي: «فاغنر» أحضرها البشير وتربطها علاقة وثيقة بالجيش ......
المزيد
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)
الفلسطينيون يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى (شاهد)...
العراق: ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة في محافظة الأنبار
العراق: ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مدرسة في محافظة الأنبار...
مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية
مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي ......
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى
الحجاج يرمون جمرة العقبة الكبرى في أول أيام عيد الأضحى...
البرهان يعلن وقف إطلاق النار في السودان بأول أيام عيد الأضحى
البرهان يعلن وقف إطلاق النار في السودان بأول أيام عيد الأضحى...
المزيد