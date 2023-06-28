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مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 28 يونيو 2023, 02:06 مساء
مصدر عسكري: الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية
طائرة مسيَّرة قادمة من الأراضي السورية أسقطها الجيش الأردني. 28 يونيو 2023 (قناة المملكة)
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أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إسقاط الجيش الأردني طائرة مسيَّرة قادمة من الأراضي السورية، مشيرًا إلى أنها الطائرة المسيَّرة الثالثة خلال الشهر الجاري القادمة من سورية.

وقال المصدر العسكري إن «قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية»، وفقًا لقناة «المملكة» الأردنية الخاصة.

وأوضح المصدر أنه «جرى التعامل مع الطائرة المسيَّرة وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة»، مؤكدًا على أن القوات المسلحة «في مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية».

ولفت المصدر إلى أن القوات المسلحة الأردنية «ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه».

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