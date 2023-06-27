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البرهان يعلن وقف إطلاق النار في السودان بأول أيام عيد الأضحى

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 يونيو 2023, 10:02 مساء
البرهان يعلن وقف إطلاق النار في السودان بأول أيام عيد الأضحى
قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، في كلمة بمناسبة عيد الأضحى، الثلاثاء 27 يونيو 2023 (لقطة مثبتة من الفيديو)
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أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء، وقف إطلاق النار في السودان بأول أيام عيد الأضحى، الأربعاء، بحسب ما نقلت قناة «الشرق» السعودية.

وأضاف قائد الجيش السوداني، في كلمة بمناسبة عيد الأضحى، أن القوات المسلحة تتحمل مسؤولياتها منذ «انقلاب حميدتي»، في إشارة إلى بدء الاشتباكات مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

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واتهم البرهان، خصمه محمد حمدان دقلو «حميدتي»، قائد قوات الدعم السريع، بـ«اختطاف الثورة السودانية لمصالح شخصية»، مشددًا على «حرص الجيش السوداني على انتقال السلطة».

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