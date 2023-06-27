الحرب تحرم السودانيين من خروف العيد

القاهرة - بوابة الوسط

خلافًا لكل عام، لن يتمكن الكثير من السودانيين من الاحتفال بعيد الأضحى الذي سيكون برأيهم «بائسًا وحزينًا» بسبب الحرب المستعرة منذ أكثر من شهرين بين الجيش وقوات الدعم السريع.

حنان آدم التي هجرت منزلها في حي الأزهري في جنوب الخرطوم وتعيش في مركز إيواء في مدينة الحصاحيصا (120 كيلومترًا جنوب العاصمة)، قالت لوكالة «فرانس برس»: «سيكون يوم العيد حزينًا فنحن نعيش في هذه الظروف» الصعبة. وتابعت هذه الأم لستة أبناء أكبرهم عمره 15 عامًا والأصغر في عامه الثاني «الأطفال يسألوننا كل لحظة هل سنعود إلى منزلنا؟».

مواهب عمر فضلت من جانبها البقاء مع أبنائها في الخرطوم رغم الحرب. وقالت للوكالة الفرنسية إن العيد سيكون «بائسًا ولا طعم له»، وأضافت: «لا نستطيع حتى شراء خروف».

«هل ستسكت المدافع يوم العيد؟»

أما عمر إبراهيم، الذي يسكن في حي شمبات في الخرطوم مع أطفاله الثلاثة فيساءل «هل ستسكت المدافع يوم العيد؟» لكن إبراهيم يدرك أن الحرب المستمرة بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو «تجعل الطقوس التي اعتدنا كل عيد ممارستها مجرد حلم»، وفق «فرانس برس».

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وإذا كانت الحرب بدأت في الخرطوم، فإنها امتدت الآن إلى الولايات الرئيسية التي توفر الماشية في دارفور وكردفان غرب وجنوب السودان، الذي كان أصلا قبل الحرب واحدًا من أفقر بلدان العالم.

أما عثمان مبارك الذي يعمل في تجارة المواشي واعتاد أن يقضي الأيام قبل العيد في بيع الخراف في شوارع الخرطوم والتي يجلبها من كردفان، قال للوكالة الفرنسية: «لا تجارة لنا هذا العام وعيد الأضحى كان موسمًا للربح لنا والآن أنا والذين يعملون معي نعاني من البطالة».

يجلس محمد بابكر تاجر المواشي وسط خرافه في شارع رئيسي بمدينة ود مدني، وقال: «أسعار الخراف أقل مقارنة بالعام الماضي بسبب قلة الإقبال على الشراء وذلك لأن أغلب الناس يعملون في وظائف ولم يتقاضوا مرتباتهم منذ عدة أشهر»، وتابع: «لكن المعروض من الخراف قليل كذلك إذ لم يستطع تجار كردفان ودارفور الوصول إلى هنا».

بلا رواتب منذ ثلاثة شهور

في سوق ود حامد، على بعد 150 كيلومترًا شمال الخرطوم، في المنطقة التي لم تصلها الحرب، نجح عبدالله النمر في تجميع قطيع من الخراف يعرضه للبيع. ونقلت «فرانس برس» قوله: «لدينا خراف لكن الناس لا تشتري لأنه ليست لديهم الأموال الكافية بسبب الحرب».

والنازحون الذين جاؤوا بأعداد كبيرة من الخرطوم لم يتقاضوا أي راتب منذ أبريل. فالمصارف متوقفة والدولة منحت إجازات للعاملين حتى إشعار آخر.

ويؤكد معاوية محمد وهو تاجر يعاني كذلك من قلة الطلب «الحرب أثرت على الناس، لم يتقاضوا مرتباتهم ولن يتقاضوها قبل فترة (...) الوضع صعب والقوة الشرائية ضعيفة».

يمر عماد محيي الدين في سوق ود مدني من دون أن يلتفت إلى الخراف، وقال لـ«فرانس برس»: «بالصدفة جئت إلى هنا ولكنني لن أشتري خروفًا هذا العام لأنني بلا راتب منذ ثلاثة أشهر».