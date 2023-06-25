«الدعم السريع» تعلن السيطرة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي السودانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان، السيطرة التامة على رئاسة قوات الاحتياطي المركزي بالخرطوم العاصمة، بحسب ما جاء على صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك».

في المقابل أعلن الجيش السوداني، أمس السبت، تصديه لثلاث محاولات للهجوم على قوات الاحتياطي المركزي بجنوب الخرطوم قامت بها «المليشيا المتمردة» اليوم الأحد. وأشار الجيش في بيان على صفحة مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الرسمية بـ«فيسبوك» إلى «دحر المتمردين جميعًا وتكبيد العدو خسائر كبيرة تضمنت تدمير عدد من العربات وقتلى وجرحى».

كما أعلن الجيش السوداني في أم درمان القيام بـ«عمليات تمشيط ناجحة وعمليات نوعية ببعض المناطق، وتوجيه عدد من الضربات بالخرطوم وغرب أم درمان وشمال بحري».

قوات شرطية تأسست العام 1974

وقوات الاحتياطي المركزي السودانية هي قوات شرطية تأسست العام 1974، وسمّيت بهذا الاسم العام 1992، يُقدر عدد منتسبيها بـ80 ألف عنصر، وهي مسلحة تسليحًا فعالًا يشمل مختلف الأسلحة، بما في ذلك الطائرات المروحية ومضادات الطيران والرشاشات وغيرها.

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وفي وقت سابق، أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في السودان، إسقاط طائرتين حربيتين تتبعان القوات المسلحة السودانية. وقال بيان الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، إن المقاتلتين من طراز «سوخوي 24 – ميج» وجرى إسقاطهما مساء السبت.

وأضاف البيان أن عناصر الدعم السريع تحاصر قوات من الجيش السوداني في مناطق محدودة في الخرطوم، في ظل ما وصفه انقطاع إمدادات الغذاء والأسلحة والذخائر لدى الجيش.