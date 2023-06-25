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الخرطوم ترحب بالإدانة الأممية لانتهاكات «الدعم السريع» في غرب دارفور

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 يونيو 2023, 06:53 مساء
الخرطوم ترحب بالإدانة الأممية لانتهاكات «الدعم السريع» في غرب دارفور
عربة تابعة لقوات الدعم السريع في جنوب العاصمة السودانية الخرطوم في 25 مايو 2023. (أ ف ب)
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رحبت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الأحد، بالبيان الصادر عن المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف والذي وجه إدانات مباشرة لقوات الدعم السريع بشأن الفظائع التي ارتُكبت في ولاية غرب دارفور.

واشتمل البيان على إفادات تلقاها مكتب المفوضية السامية من شهود العيان في مدينة أدرى بتشاد، الذين أكدوا أن «الميليشيات العربية المدعومة من قيادة قوات الدعم السريع قامت باستهداف أفراد قبيلة المساليت وأمرتهم بمغادرة مدينة الجنينة وولاية غرب دارفور إلى تشاد».

وأكد بيان المفوضية السامية وقوع اعتداءات بالذخيرة الحية على الفارين إلى تشاد، وطالب بالوقف الفوري لأعمال القتل العمد. كذلك طالب قيادة قوات الدعم السريع بإدانة ووقف أعمال القتل العمد فورًا، ووقف جميع أشكال العنف الأخرى، وخطاب الكراهية القائم على الانتماء العرقي.

- الأمم المتحدة تدعو إلى وقف أعمال القتل في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور

في هذا الإطار، طالبت الخارجية السودانية من المجتمع الدولي وجميع المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية «أن تحذو ذات الاتجاه، من خلال إدانة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الدعم السريع».

وأمس السبت، دعت الأمم المتحدة إلى تحرك فوري لوضع حد لعمليات القتل التي تستهدف أشخاصًا فارين من الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، على «أيدي مليشيات عربية تؤازرها قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو». وكتب مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في بيان «نشعر بقلق بالغ من استمرار عمليات القتل العشوائي هذه وندعو إلى اتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لها».

وتابع البيان «يجب ضمان ممر آمن للأشخاص الفارين من الجنينة والسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المنطقة لاستعادة جثث القتلى». وتلقت المفوضية العليا هذه المعلومات من خلال مقابلات أجريت مع لاجئين فروا من الجنينة والمنطقة المحيطة بها إلى تشاد المجاورة. وتتعلق الشهادات بجرائم قتل وقعت يومي 15 و16 يونيو، وكذلك الأسبوع الماضي.

وأفاد تقرير للأمم المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع أن 1100 شخص قُتلوا في مدينة الجنينة وحدها. وقالت المفوضية «نفهم أن أعمال القتل وأعمال العنف الأخرى مستمرة ويصاحبها خطاب كراهية مستمر ضد مجتمع المساليت، بما في ذلك دعوات إلى قتلهم وطردهم من السودان».

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