رئيس وزراء الهند يصل مصر والسيسي يستقبله في الاتحادية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي القاهرة، اليوم الأحد، في زيارة دولة هي الأولى منذ توليه السلطة في بلاده، حيث استقبله الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية.

وقال الناطق باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، في بيان اليوم، إن الزعيمين عقدا مباحثات على مستوى القمة أكدا خلالها تميز العلاقات التاريخية المشتركة بين البلدين الصديقين، والالتزام المتبادل بالوصول بها إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات، خاصةً من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة بين كبار المسئولين في البلدين.

وبحسب فهمي، تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى مصر في أعقاب زيارة الدولة التي قام بها السيسي إلى نيودلهي في يناير الماضي، كما تتزامن مع مرور 75 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والهند.

ولفت إلى أن اللقاء تناول مناقشة سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة في العديد من المجالات، خاصةً الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات، والتعليم العالي، والطاقة الجديدة والمتجددة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، والسياحة والثقافة من خلال تسيير رحلات الطيران المباشر بين القاهرة ونيودلهي، فضلًا عن تعظيم حجم التبادل التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بين البلدين، وكذلك تنمية الاستثمارات الهندية في مصر خلال المرحلة المقبلة.

«رئاسة هندية نشطة» لمجموعة العشرين

ووفق فهمي، شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث وجه رئيس الوزراء الهندي الدعوة للسيسي للمشاركة في أعمال القمة المقبلة لمجموعة العشرين بنيودلهي تحت الرئاسة الهندية.

في سياق متصل، أعرب الرئيس المصري عن ثقة مصر في «رئاسة هندية نشطة» لمجموعة العشرين، وفق قوله، تسهم في احتواء التداعيات السلبية للتحديات الدولية على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا استعداد مصر الكامل للتعاون مع الرئاسة الهندية لدفع المحادثات في الاتجاه البناء، وبما يتيح التوصل للطرق المثلى في التعامل مع أزمات الطاقة، وتغير المناخ، ونقص الغذاء، والحصول على التمويل للدول النامية.

وأضاف الناطق أن السيسي ومودي وقعا عقب انتهاء المباحثات على الإعلان المشترك لرفع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. كما قلد السيسي رئيس الوزراء الهندي قلادة النيل، التي تمثل «أرفع الأوسمة المصرية، وأعظمها شأنًا وقدرًا».

لقاء السيسي ومودي في قصر الاتحادية. 25 يونيو 2023 (الرئاسة المصرية)

لقاء السيسي ومودي في قصر الاتحادية. 25 يونيو 2023 (الرئاسة المصرية)

لقاء السيسي ومودي في قصر الاتحادية. 25 يونيو 2023 (الرئاسة المصرية)