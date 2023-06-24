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القوات الإسرائيلية تقتل مسلحًا فتح النار على معبر قلنديا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 يونيو 2023, 02:11 مساء
القوات الإسرائيلية تقتل مسلحًا فتح النار على معبر قلنديا
مصلون فلسطينيون يتجمعون عند معبر قلنديا الخاضع للاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم العبور إلى مدينة القدس، 15 أبريل 2022. (أ ف ب)
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قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم السبت، مقاوما فلسطينيا أطلق النار على نقطة تفتيش شمال القدس وتسبب بإصابة حارس بجروح طفيفة، حسبما أعلنت شرطة الاحتلال، فيما تبنت كتائب شهداء الأقصى الهجوم.

وزعمت الشرطة الإسرائيلية، في رواية غير مؤكدة، أن المسلح فتح النار في معبر قلنديا على رجال الأمن الذين ردوا بإطلاق النار عليه وقتله في الموقع، بحسب وكالة «فرانس برس».

ويُعدّ معبر قلنديا البوابة الرئيسية التي يستخدمها الفلسطينيون بين القدس الشرقية ورام الله في الضفة الغربية.

أسبوع دام في الضفة الغربية المحتلة
من جانبها قالت كتائب شهداء الأقصى، وهي الجناح العسكري لحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في بيان «تمكّن مقاتلونا الأبطال ... من استهداف جنود الاحتلال بشكل مباشر عند حاجز قلنديا».

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تأتي عملية إطلاق النار بعد أسبوع دام في الضفة الغربية المحتلة قتل فيه عشرة فلسطينيين في عمليات اقتحام ومداهمات للاحتلال الإسرائيلي بإسناد من مروحية عسكرية وهجوم بمسيّرة، وبعدها قتل أربعة إسرائيليين في هجوم لمقاومين فلسطينيين.

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