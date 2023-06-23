الرئيس المصري يحذر من تدفق الأفارقة على أوروبا «إذا انعدمت فرصهم في الحياة»

القاهرة - بوابة الوسط

حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، من تدفق المهاجرين الأفارقة على أوروبا «إذا انعدمت فرصهم في الحياة».

وقال السيسي أمام قمة من أجل «ميثاق مالي عالمي جديد» المنعقدة في باريس، «إذا لم يجد الناس في إفريقيا الأمل والفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه أوروبا»، مضيفاً أن مصر تستضيف 9 ملايين شخص، وفق وكالة «الشرق» بلومبرغ.

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وأشار إلى أن هناك أكثر من 27 ألف شخص غرقوا في محاولات الهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلى أوروبا على مدى 10 سنوات.