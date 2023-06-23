الأمم المتحدة: الجزائر رحلت أكثر من 9 آلاف مهاجر إلى النيجر منذ مطلع العام

القاهرة - بوابة الوسط

وصل أكثر من 9 آلاف مهاجر ينحدرون من نحو عشر دول افريقية إلى شمال النيجر منذ يناير الماضي بعد أن أعادتهم الجزائر، ما يمثل «وضعاً إنسانياً حرجا»، بحسب تقرير مشترك للأمم المتحدة والمنظمة الدولية للهجرة.

وذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة، في التقرير الصادر أمس، أنه «منذ بداية العام، علق أكثر من تسعة آلاف مهاجر منكوب في أساماكا»، وهي مدينة تقع في منطقة أغاديز الصحراوية النيجرية المتاخمة للجزائر، حسب وكالة «فرانس برس».

وبحسب السلطات الإقليمية في أغاديز، وصل إلى أساماكا منذ بداية العام 9192 مهاجرا، هم 8828 رجلا و 161 امرأة و152 فتى و51 فتاة، يتحدر معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، مما تسبب في «وضع إنساني حرج».

اكتظاظ مركز منظمة الهجرة في أساماكا

أشار مراسلو وكالة «فرانس برس» في أبريل في أساماكا إلى أن مركز العبور الذي تديره المنظمة الدولية للهجرة والمكتظ باللاجئين، عاجز عن رعاية جميع المهاجرين الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر، دون إمكانية العودة إلى بلادهم.

وقدمت منظمة الصحة العالمية معدات طبية، من بينها 2.9 طن من الأدوية، كما قدم برنامج الأغذية العالمي أكثر من 180 طناً من الغذاء ونشرت منظمة «أطباء بلا حدود» أطباء وممرضات وخبراء نفسيين، بحسب مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

في مقابلة مع مجلة «جون أفريك»، اعتبر رئيس النيجر محمد بازوم في نهاية مايو أن موجات الإعادة القسرية لمهاجرين من غرب إفريقيا «الذين لم يدخلوا الجزائر عبر النيجر» بأنه أمر «غير مقبول».

وطردت الجزائر عشرات الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين من غرب إفريقيا ووسطها منذ 2014، بحسب الأمم المتحدة.



ويحاول بعض هؤلاء المهاجرين البقاء في الجزائر، لكن عددا كبيرا يسعون خصوصا للانتقال إلى أوروبا.