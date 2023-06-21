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الإذاعة التونسية: مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين إثر انقلاب قطار

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 يونيو 2023, 02:40 مساء
الإذاعة التونسية: مصرع شخصين وإصابة 31 آخرين إثر انقلاب قطار
موقع انقلاب القطار في تونس، 20 يونيو 2023. (الإذاعة التونسية)
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لقى شخصان حتفهما وأصيب 31 بجراح إثر خروج قطار عن السكة، ليلة الثلاثاء، في شرق تونس، على ما أعلنت الإذاعة التونسية.

وقالت الإذاعة، في بيان مقتضب، إن القطار الرابط بين تونس العاصمة وقابس في جنوب البلاد انقلب عند دخوله مدينة مساكن على بُعد نحو 150 كيلو مترا عن العاصمة، لافتة إلى أن إحصائية الضحايا أكدها ناظر عام مستشفى «سهلول» نور الدين بالريس.

في حين أفاد بيان صادر عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، نقله موقع «يورو نيوز»، بأن الحادث أسفر عن «وفاة سائق القطار ومسافر، وإصابة 34 مسافرا جرى نقلهم على جناح السرعة إلى المستشفيات».

وقد غادر 28 من الجرحى المستشفيات بعد تلقيهم العناية اللازمة. أما الستة الآخرون فلا يزالون يخضعون لفحوص إضافية، لكن وضعهم لا يثير قلقا وفق المصدر نفسه. بينما أعلنت الشركة أنها «بادرت بفتح تحقيق، لمعرفة ملابسات الحادث وأسبابه وتحديد المسؤوليات تباعا».

95 مصابا في تصادم قطارين بالعاصمة التونسية

حوادث قطارات متكررة في تونس
أتى الحادث بعد 15 شهرا على حادث اصطدام قطارين في جنوب العاصمة التونسية، مما أسفر عن سقوط نحو مئة جريح في مارس 2022.

وفي ديسمبر 2016، لقى خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من خمسين بجروح في المنطقة نفسها نتيجة اصطدام حافلة للنقل العام بقطار بسبب المنشآت المتداعية. وإثر هذا الحادث، أقيل رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.

كما شهدت تونس في يونيو 2015 إحدى كبرى كوارث السكك الحديدية في تاريخها المعاصر، حيث لقى 18 شخصا مصرعهم إثر حادث بين قطار وشاحنة في الفحص على بُعد نحو ستين كيلو مترا جنوب العاصمة. وقد نتج الحادث من خلل في إشارات المرور.

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