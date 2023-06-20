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4 قتلى في هجوم بإطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 04:42 مساء
4 قتلى في هجوم بإطلاق نار قرب مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة
جنود الاحتلال الإسرائيلي يعتقلون شابا فلسطينيًا. (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مصدر طبي إسرائيلي، الثلاثاء، مقتل أربعة أشخاص وإصابة أربعة آخرين في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية في بيان «تأكدت وفاة أربعة أشخاص وهناك أربعة جرحى آخرون، أحدهم مصاب بجروح خطرة» في هجوم بإطلاق النار قرب مستوطنة عيلي في الضفة الغربية المحتلة، بحسب «فرانس برس».

وقتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيًا ليل الإثنين- الثلاثاء قرب مدينة بيت لحم في جنوب الضفة الغربية المحتلة، على ما ذكر الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية.

استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد الشاب زكريا محمد زكريا الزعول (20 عامًا) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في بلدة حوسان». ونعت حركة الجهاد الإسلامي شهيدها المجاهد زكريا الزعول، موضحة أنه شُيِّع الليلة الماضية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن «مشتبهًا به ألقى قنابل حارقة باتجاه جنود إسرائيليين كانوا يقومون بعمليات روتينية في بلدة حوسان قرب بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة». وأضاف البيان أن «الجنود ردوا بالنيران الحية وجرى تحديد إصابة».

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وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» أن «مواجهات جرت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي التي أطلقت الذخيرة الحية واستخدمت الغاز المسيل للدموع القنابل الصوتية».

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة العملية العسكرية العنيفة التي شنها الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين الإثنين وتخللتها اشتباكات إلى ستة قتلى فلسطينيين بينهم فتى. وأصيب فيها أكثر من 90 فلسطينيًا إلى جانب ثمانية عناصر من قوات الأمن الإسرائيلية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد أمجد عارف فياض جعص (48 عامًا) متأثرًا بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن، ليرتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال على جنين، أمس الإثنين إلى ستة شهداء».

 تشييع الجثمان بموكب كبير من مدينة نابلس
وجرى تشييع جثمانه بموكب كبير من مدينة نابلس حتى جنين، وسط هتافات ندد فيها المشاركون «بجرائم الاحتلال». ولُفّ رأسه بالكوفية الفلسطينية وجثمانه بالعلم الفلسطيني.

وقُتل ابنه وسيم جعص (22 عامًا) برصاص الجيش الإسرائيلي في عملية عسكرية في جنين في 25 يناير من العام الجاري والتي قتل فيها ثمانية فلسطينيين آخرون.

وشهدت العملية العسكرية الإثنين إطلاق مروحيات إسرائيلية النار وهو تكتيك لم تشهده الضفة الغربية منذ سنوات طويلة بحسب مسؤول أمني فلسطيني.

وتجري هذه الاحداث في الضفة الغربية مع تدهور الوضع الأمني وتعرقل عملية المفاوضات والسلام وعمليات التوغل الإسرائيلية المتكررة في المخيمات والقرى والمدن الفلسطينية لتتحول إلى مواجهات مع السكان.

 

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