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مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 يونيو 2023, 01:36 مساء
مصر في اليوم العالمي للاجئين: أبوابنا مفتوحة لمن اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم
مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الإنترنت)
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أكدت مصر أنها تواصل فتح أبوابها لتوفير ملاذ آمن لأولئك الذين اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم، وتتعامل معهم من منظور إنساني يكفل لهم العيش بكرامة على أراضيها.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، ضمن الاحتفال باليوم العالمي للاجئين «الذين اضطروا إلى ترك أوطانهم والفرار منها بحثا عن حياة كريمة وآمنة في دول أخرى»، مؤكدة أن هذا اليوم يمثل فرصة هامة لتسليط الضوء على معاناة هؤلاء الأفراد وتأكيد التضامن معهم ومع المجتمعات المضيفة التي تستقبلهم.

وشددت مصر على توفير ملاذ آمن لأولئك الذين اضطرتهم الظروف لمغادرة بلادهم، لاسيما وسط سياق عالمي تتفاقم فيه الأزمات والكوارث الطبيعية،

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وأعادت مصر التأكيد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد حلول مستدامة لقضايا اللجوء من خلال منظور شامل يراعي التكامل بين البعدين الإنساني والتنموي، كما شددت على ضرورة تعبئة الموارد اللازمة من أجل تلبية الاحتياجات الإنسانية للاجئين، و«دعم الدول المضيفة لهم انطلاقا من مبدأ التقاسم المنصف للأعباء والمسئوليات».

مواصلة التعاون مع المنظمات المعنية بقضايا اللجوء والهجرة
وبينما لفت البيان إلى الدور الهام الذي تضطلع به المنظمات الدولية المعنية بقضايا اللجوء والهجرة، جددت مصر التزامها بمواصلة التعاون والتنسيق مع تلك المنظمات، وتعزز جهودها في مجال بناء السلم وتحقيق التنمية المستدامة، سعياً لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرة اللجوء.

فيما ثمنت مصر الشعار الذي أطلقته المفوضية السامية لشئون اللاجئين بمناسبة يوم اللاجئ هذا العام، «الأمل بعيداً عن الديار من أجل عالم أكثر شمولاً للاجئين»، معتبرة إياه بمثابة دعوة عامة لدعم اللاجئين ومساعدتهم والدول المستضيفة لهم لإعادة بناء حياتهم، حتى يتسنى لهم العودة بشكل طوعي وآمن إلى أوطانهم عندما تسمح الظروف بذلك.

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