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زعيما «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين يجريان محادثات في طهران

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 05:48 مساء
زعيما «حماس» و«الجهاد الإسلامي» الفلسطينيتين يجريان محادثات في طهران
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي (يمين) لدى استقباله الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة في طهران. (أ ف ب)
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أجرى زعيما حركتي «الجهاد الإسلامي» و«حماس» الفلسطينيتين محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين في طهران، اليوم الإثنين، في ظل اندلاع أعمال عنف دامية في الضفة الغربية المحتلة.

واستقبل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، بينما أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية محادثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان الذي جرى تعيينه مؤخراً، قبل لقاء عدد من كبار المسؤولين الآخرين، بحسب «فرانس برس».

وقال أحمديان مخاطباً هنية إن «المقاومة هي الطريقة الأكثر فعالية لإنهاء أكثر من 75 عاماً من الاحتلال لفلسطين»، وفق ما نقل عنه موقع «نور نيوز» المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

ويزور النخالة إيران منذ الأسبوع الماضي وقد التقى كبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، والرئيس ابراهيم رئيسي.

تطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية والمسلمة 
وقال الرئيس الإيراني للنخالة، الإثنين، إن إسرائيل تسعى لتطبيع العلاقات مع عدد من الدول العربية والمسلمة للتسبب بـ«خيبة أمل في أوساط الشباب الفلسطينيين (الساعين إلى) تحرير أرضهم»، بينما أشاد بـ«المقاومة» الفلسطينية.

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ووقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب «اتفاقيات أبراهام» برعاية واشنطن لتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020. 

أما السعودية، فرفضت الاعتراف بإسرائيل لأسباب بينها طريقة تعامل الدولة العبرية مع الفلسطينيين، ولكن أيضا على خلفية اتفاق أبرمته الرياض مع طهران برعاية بكين في مارس لترميم العلاقات بين المملكة والجمهورية الإسلامية.

 عملية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي 
وتزامنت المحادثات بين المسؤولين الإيرانيين والقياديين الفلسطينيين مع عملية عسكرية كبيرة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية، وأسفرت عن مقتل خمسة فلسطينيين بينهم عنصر في حركة الجهاد وعشرات الجرحى وتخللتها اشتباكات أدت إلى إصابة سبعة عناصر من القوات الإسرائيلية بجروح.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأن هدف العملية اعتقال «مشتبهَين» أحدهما من«حماس» والآخر من «الجهاد الإسلامي». ومن المقرر أن يعقد هنية الذي وصل بحسب وكالة «إرنا» الرسمية إلى إيران في وقت سابق، الإثنين، على رأس وفد كبير، محادثات مع رئيسي وخامنئي وغيرهما.

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