تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، «استشهاد» أربعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 45 آخرين منهم 9 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

والشهداء، هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 25 إصابة بينها 5 بجروح حرجة، إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، وأعلن عن استشهادها في وقت لاحق، فيما نُقلت 19 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها أربع إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات «أباتشي»، اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز «أباتشي» لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

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قال مراسل «وفا»، نقلا عن شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه دروعا بشرية.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

استهداف الطواقم الطبية والصحفية

وأشارت جمعية الهلال الاحمر إلى أن مركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال صدمت مركبة إسعاف للهلال الأحمر بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول لنقل مصابين، كما أعاقت عمل الطواقم الطبية في عدة أماكن من المدينة.

كذلك أصيب الصحفي حازم ناصر اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر صحفية لـ«وفا»، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الصحفي ناصر وأصابته في الخاصرة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن قوات الاحتلال حاصرت الصحفي ناصر في محيط مخيم جنين، وأطلقت النار صوبه أكثر من مرة قبل أن يصاب ويتمكن من الوصول إلى مركبة الإسعاف وسط إطلاق نار كثيف.

وأفاد الصحفي حافظ أبو صبرا لـ«وفا» بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبته عند ميدان العودة قرب مدخل مخيم جنين، ما أدى إلى تضررها.

كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 صحفيين في بناية وسط جنين، حيث أطلقت النار بشكل مباشر عليهم.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح، بينهم 9 بجروح خطيرة.

طائرة حربية إسرائيلية تحلق فوق جنين. (وفا)