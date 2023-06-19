  • Alwasat News
Atwasat

تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 01:40 مساء
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
«الشهداء» الفلسطينيون الأربعة نتيجة العدوان الإسرائيلي على جنين بالضفة الغربية. (وفا)
alwasat radio

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، «استشهاد» أربعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة 45 آخرين منهم 9 بجروح خطيرة، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي، المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

والشهداء، هم: الشاب خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، والطفل أحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، قيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وأوضحت وزارة الصحة في بيان صحفي، أن مستشفى جنين الحكومي، استقبل 25 إصابة بينها 5 بجروح حرجة، إحداها لفتاة، ونُقلت إصابة حرجة إلى قسم جراحة الأعصاب في مستشفى الرازي، وأعلن عن استشهادها في وقت لاحق، فيما نُقلت 19 إصابة إلى مستشفى ابن سينا التخصصي، بينها أربع إصابات خطيرة في الصدر والرقبة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات «أباتشي»، اقتحمت صباح اليوم مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصتها فوق بعض المنازل والبنايات المطلة على المخيم، خاصة في حيي الهدف والجابريات.

ودارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق من جنين ومخيمها، أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام، باتجاه الشبان، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، بينها حالات حرجة، كما قصفت طائرة حربية من طراز «أباتشي» لأول مرة منذ عام 2002، أرضا خالية في حي الجابريات من مدينة جنين.

ودمرت جرافة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال خط مياه ناقلا في حي الجابريات من مدينة جنين، كما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كبيرة من مخيم جنين.

- الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنين بالصواريخ ويقتل 3 فلسطينيين

قال مراسل «وفا»، نقلا عن شهود عيان إن قوات الاحتلال اقتحمت منزل مصعب البرمكي في حي الجابريات، واستخدمت سكانه دروعا بشرية.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين عاصم أبو الهيجا، ومصعب حسن البرمكي، خلال عدوانها المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

استهداف الطواقم الطبية والصحفية
وأشارت جمعية الهلال الاحمر إلى أن مركبة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال صدمت مركبة إسعاف للهلال الأحمر بشكل متعمد، ومنعتها من الوصول لنقل مصابين، كما أعاقت عمل الطواقم الطبية في عدة أماكن من المدينة.

كذلك أصيب الصحفي حازم ناصر اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مدينة جنين ومخيمها.

وقالت مصادر صحفية لـ«وفا»، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي على الصحفي ناصر وأصابته في الخاصرة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، مضيفة أن قوات الاحتلال حاصرت الصحفي ناصر في محيط مخيم جنين، وأطلقت النار صوبه أكثر من مرة قبل أن يصاب ويتمكن من الوصول إلى مركبة الإسعاف وسط إطلاق نار كثيف.

وأفاد الصحفي حافظ أبو صبرا لـ«وفا» بأن قوات الاحتلال أطلقت النار باتجاه مركبته عند ميدان العودة قرب مدخل مخيم جنين، ما أدى إلى تضررها.

كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4 صحفيين في بناية وسط جنين، حيث أطلقت النار بشكل مباشر عليهم.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، استشهاد أربعة مواطنين بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح، بينهم 9 بجروح خطيرة.

طائرة حربية إسرائيلية تحلق فوق جنين. (وفا)
طائرة حربية إسرائيلية تحلق فوق جنين. (وفا)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا

إسبانيا بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب كرواتيا
فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»

فيرستابن يحرز المركز الاول في كندا ويقود ريد بول للفوزالـ100 في «فورمولا 1»
إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)

إعادة افتتاح مكتبة مصطفى قدري معروف التاريخية بالمدينة القديمة (صور)
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. حكم المافيات والعائلات في ليبيا
شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط اندهاش «الدون» (صور)

شاهد.. مجنون كريستيانو يقتحم الملعب لحمله والاحتفال به في مباراة البوسنة وسط ...
«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟

«تحقيقات»: ماذا وراء هدم معالم تاريخية في وسط بنغازي؟
«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟

«كلينكا»: متى يحدث الإجهاض وما هو الإجهاض المنسي؟
«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟

«فلوسنا»: لقاء مع محمد الغويل.. هل توجد رؤية مستقبلية في ليبيا؟
السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل لجنة تسييرية

السباعي: سنحوّل قرار بطلان انتخابات اتحاد الكرة إلى «الفيفا» فورا.. وندرس تشكيل ...
السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي

السبت.. سحب قرعة رباعي تتويج دوري السلة الليبي
كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية

كاريكاتير خيري - اليوم الدولي لمكافحة خطاب الكراهية
الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا

الليبي عبدالله هاجر يتوج بـ3 ميداليات في عالمية القوة البدنية بمالطا
جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب

جامعة طبرق تستعد لتنظيم معرضها الدولي للكتاب
غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»

غينيا الاستوائية تخطف صدارة المجموعة العاشرة والمنتخب الوطني «الأخير»
المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم الأفريقية

المنتخب الوطني يخسر أمام بوتسوانا بهدف ويفقد الأمل في التأهل لكأس الأمم ...
أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة

أطفال اليمن يخوضون «سباق المياه».. طوابير العطش تسبق الذهاب إلى المدرسة
مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا

مبابي وميسي وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل هدف بدوري أبطال أوروبا
وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته

وفاة الشيخ المدني الشويرف.. وبلدية زليتن تعزي أسرته
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
السيسي يبحث مع نائب رئيس «السيادة السوداني» وقف الاقتتال وبدء عملية الحوار السلمي
السيسي يبحث مع نائب رئيس «السيادة السوداني» وقف الاقتتال وبدء ...
المحكمة العليا في السعودية: الثلاثاء 27 يونيو يوم عرفة والأربعاء أول أيام عيد الأضحى
المحكمة العليا في السعودية: الثلاثاء 27 يونيو يوم عرفة والأربعاء ...
الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح
الكويت: مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ أحمد نواف...
مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين وتحذر من «خروج الأوضاع عن السيطرة»
مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين وتحذر من «خروج الأوضاع عن ...
قطر تعلن عودة التمثيل الدبلوماسي مع الإمارات اعتباراً من الاثنين
قطر تعلن عودة التمثيل الدبلوماسي مع الإمارات اعتباراً من الاثنين
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم ......
وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود
وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود...
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق النيران مع الجانب الإسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب مخدرات
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق ......
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل ......
كندا وهولندا ترفعان شكوى ضد سورية أمام محكمة العدل على خلفية اتهامات بـ«التعذيب»
كندا وهولندا ترفعان شكوى ضد سورية أمام محكمة العدل على خلفية......
المزيد
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 حرجة
تواصل العدوان على جنين: 4 شهداء بينهم طفل و45 إصابة منها 9 ......
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ينذر بمزيد من العنف
البرلمان العربي يدين «العدوان الإسرائيلي الدموي» على جنين: ......
مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات
مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات...
قطر تعلن عودة التمثيل الدبلوماسي مع الإمارات اعتباراً من الاثنين
قطر تعلن عودة التمثيل الدبلوماسي مع الإمارات اعتباراً من ......
مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين وتحذر من «خروج الأوضاع عن السيطرة»
مصر تدين الاعتداء الإسرائيلي على جنين وتحذر من «خروج الأوضاع......
المزيد