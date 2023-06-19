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مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 12:13 مساء
مصر ترحب بإعادة التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات
مقر وزارة الخارجية المصرية في القاهرة (الإنترنت)
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رحبت مصر اليوم الإثنين، بإعلان الإمارات وقطر، إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما.

وأشادت مصر في بيان لوزارة خارجيتها اليوم، بهذه «الخطوة الإيجابية على مسار تعزيز العمل العربي المشترك وترسيخ وحدة الصف العربي»، مؤكدةً دعمها لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية على مختلف المستويات، وحماية مصالح الشعوب العربية الشقيقة..

- قطر تعلن عودة التمثيل الدبلوماسي مع الإمارات اعتباراً من الاثنين

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الخارجية القطرية، أن قطر ودولة الإمارات قررا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي «انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائيةّ».

وقالت الوزارة في بيان، إنه سيجرى استئناف عمل سفارة دولة قطر في أبو ظبي، وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، ابتداءً من اليوم الإثنين.

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