قطر تعلن عودة التمثيل الدبلوماسي مع الإمارات اعتباراً من الاثنين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الخارجية القطرية، الاثنين، أن قطر ودولة الإمارات قررا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، مشيرةً إلى أن ذلك يأتي «انطلاقاً من اتفاق العلا، وحرصاً من الدولتين على تعزيز العلاقات الثنائيةّ».

وقالت الوزارة في بيان، إنه سيجرى استئناف عمل سفارة دولة قطر في أبو ظبي، وقنصليتها في دبي، وسفارة دولة الإمارات في الدوحة، ابتداءً من اليوم الإثنين، بحسب وكالة «الشرق».

وفي إبريل الماضي، أعلنت قطر، أنها تعمل مع الإمارات على إعادة فتح كل بلد سفارته لدى الآخر «في الأسابيع القادمة»، بعد أعوام من التوتر في العلاقات بينهما، وفي خطوة تأتي في سياق سلسلة انفراجات دبلوماسية في الشرق الأوسط.

توقيع اتفاق مصالحة في العلا

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر في 2017 على خلفية اتهامها بدعم تنظيمات متطرفة في المنطقة، آخذة عليها تقرّبها من إيران، قبل توقيع اتفاق مصالحة في العلا في السعودية في يناير 2021، وفق وكالة «فرانس برس».

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ومنذ 2021، عادت العلاقات إلى حدّ كبير بين قطر والسعودية، لكن التقارب مع الإمارات والبحرين استغرق وقتًا أطول.