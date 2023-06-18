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الصليب الأحمر: مباحثات يمنية في عمّان تمهد لعملية تبادل أسرى

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 03:31 مساء
الصليب الأحمر: مباحثات يمنية في عمّان تمهد لعملية تبادل أسرى
أسير حوثي سابق يعانق أحد أقاربه عند وصوله مطار صنعاء. (أ ف ب)
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تجري منذ الجمعة في العاصمة الأردنية عمّان مباحثات بين طرفي النزاع في اليمن، برعاية الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بهدف التمهيد لعملية تبادل أسرى مستقبلية، وفق ما أفادت اللجنة الدولية الأحد.

بدأ النزاع في 2014 عندما سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق عدة في البلاد بينها صنعاء. وفي العام التالي، تدخلت السعودية على رأس تحالف عسكري دعمًا للحكومة اليمنية، ما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفق «فرانس برس».

وقالت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط جيسيكا موسان إن اللجنة تحضر إلى جانب مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، اجتماعًا في عمّان بين طرفي النزاع في اليمن، «لمعالجة القضايا المتعلقة بالمفاوضات بشأن عملية إفراج مستقبلية».

 إطلاق مزيد من المحتجزين
وكان مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أعلن الجمعة أن اجتماع عمّان «يجمع أطراف النزاع لاستئناف المحادثات من أجل إطلاق مزيد من المحتجزين لأسباب تتعلق بالنزاع تنفيذًا لاتفاق ستوكهولم» المبرم قبل خمسة أعوام.

ونص الاتفاق في حينه على «إطلاق جميع الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين اعتباطيًا وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية» في سياق النزاع المستمر منذ 2014 في اليمن «دون استثناء وبلا شرط». ورحّبت موسان «بأي إجراء يساعد على بناء الثقة بين الأطراف ويسهل في نهاية المطاف جمع العائلات بأحبائهم».

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وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها تلتزم «بأداء دورها كوسيط محايد وتشارك بنشاط في اتصالات مستمرة مع كافة الأطراف المعنية لضمان أن تُنفّذ عملية الإفراج المستقبلية وفقًا للقانون الدولي الإنساني، على النحو المتفق عليه من جانب الأطراف في سويسرا في مارس 2023».

 اتفاق على تبادل نحو 900 أسير
وكان الحوثيون والحكومة توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في برن بسويسرا في مارس الماضي إلى اتفاق على تبادل نحو 900 أسير، بعد أيام على إعلان السعودية وإيران نيتهما استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة.

وبموجب الاتفاق، جرت في أبريل عملية تبادل كبرى استمرت ثلاثة أيام، وتزامنت مع جهود دبلوماسية تلت التقارب السعودي- الإيراني وهدفت إلى ترسيخ وقف إطلاق نار طويل الأمد ووضع الحرب الدامية في البلد الفقير على طريق الحل.

وفي الشهر نفسه، أجرى وفد سعودي مباحثات مع الحوثيين في صنعاء، العاصمة الخاضعة لسيطرتهم، لكنّها انتهت دون التوصل إلى هدنة جديدة.  غير أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر قال  في مايو إنه يعتقد أن جميع أطراف الحرب «جديون» بشأن الرغبة في السلام. وهذا الأسبوع، قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ أمام منتدى اليمن الدولي الذي عُقد في لاهاي، إن الطريق إلى السلام سيكون «طويلاً وصعبًا».

وأسفر النزاع عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص سواء في شكل مباشر أو غير مباشر، فيما نزح 4.5 مليون شخص داخليًا، وأصبح أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

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