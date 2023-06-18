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تونس تدين اقتحام مقر إقامة سفيرها في الخرطوم وسرقته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 03:22 مساء
تونس تدين اقتحام مقر إقامة سفيرها في الخرطوم وسرقته
السفير التونسي لدى السودان، شفيق حجي. (الإنترنت)
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دانت تونس الأحد عملية اقتحام مقر إقامة سفيرها في العاصمة السودانية الخرطوم السفير التونسي لدى السودان، شفيق حجي والذي تعرض للسرقة والعبث بمحتوياته.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان «تدين تونس بشدة إقدام مجموعات مسلحة على اقتحام مقر إقامة سفير الجمهورية التونسية بالخرطوم ونهب ممتلكاته والعبث بمحتوياته، في خرق جسيم لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية». واعتبرت أن ذلك «تعدٍّ صارخ على حرمة مقرات البعثات الدبلوماسية»، بحسب «فرانس برس».

ودعت تونس إلى ملاحقة الجناة ومحاسبتهم وأكدت «موقفها الثابت الداعي إلى ضبط النفس والوقف الفوري للاقتتال وتغليب المصلحة العليا للشعب السوداني». وأعربت عن دعمها لكل الجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتثبيت الهدنة والعودة الى الحوار للخروج من الأزمة.

هدنة جديدة لمدة 72 ساعة
واستنكرت عدة دول في وقت سابق، من بينها ليبيا والسعودية وقطر، الاعتداءات على سفاراتها في الخرطوم ونهبها. ودخلت هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ في السودان صباح الأحد، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد.

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وسبق للجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أن أبرما غالبا بوساطة سعودية- أميركية، أكثر من هدنة منذ اندلاع النزاع بينهما في 15 أبريل، لكن لم يجر الالتزام بها كليا على الأرض.

وتسبّب النزاع بمقتل أكثر من 2000 شخص وفق آخر أرقام مشروع بيانات الأحداث وموقع النزاع المسلح (أكليد). إلا أن الأعداد الفعلية قد تكون أعلى بكثير، حسب وكالات إغاثة ومنظمات دولية. كذلك، تسببت المعارك بنزوح أكثر من 2.2 مليون شخص، لجأ أكثر من 528 ألفًا منهم الى دول الجوار، وفق المنظمة الدولية للهجرة.

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