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اليونيسف تطالب بـ 100 مليون دولار لدعم الاستجابة للأزمة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 يونيو 2023, 01:48 مساء
اليونيسف تطالب بـ 100 مليون دولار لدعم الاستجابة للأزمة في السودان
شعار مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، (أرشيفية: الإنترنت)
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قالت ممثلة اليونيسف في السودان، مانديب أوبراين، الأحد، إن نحو 13 مليون طفل يحتاجون لمساعدات إنسانية طارئة بسبب الأزمة في السودان.

وأضافت، في تغريدة على «تويتر»، أن اليونيسيف تطالب بتوفير 100 مليون دولار لدعم وتوسيع نطاق الاستجابة للأزمة في البلاد خلال الشهر المقبل، وذلك على خلفية الأزمة الطاحنة التي تشهدها البلاد عقب اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي، وفق وكالة «رويترز».

هدنة جديدة لمدة 3 أيام
ودخلت هدنة جديدة لمدة 72 ساعة حيز التنفيذ في السودان صباح الأحد، عشية انعقاد مؤتمر لتنسيق المساعدات الانسانية التي يحتاج إليها نحو نصف سكان البلاد.

- السودان.. هدنة جديدة لمدة 3 أيام تدخل حيز التنفيذ

وسبق للجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، أن أبرما، وفي غالب الوقت بوساطة سعودية أميركية، أكثر من هدنة منذ اندلاع النزاع بينهما في 15 أبريل، لكن لم يتمّ الالتزام بها كليا على الأرض، إلا أن الطرفين التزما إلى حد بعيد بالهدنة الأخيرة التي سرت نهاية الأسبوع الماضي لمدة 24 ساعة، وأكد شهود لوكالة فرانس برس في حينه أن الهدنة وفّرت هدوءا لم يعهدوه منذ بدء القتال، إلا أن المعارك استؤنفت فور انتهاء وقت اتفاق وقف النار.

ودخلت الهدنة الجديدة حيز التنفيذ عند السادسة بالتوقيت المحلي (04,00 ت غ). وبعد ساعة على بدئها، أفاد شهود في الخرطوم وكالة فرانس برس بأن الأوضاع لا تزال «هادئة».

وأبدى سكان في العاصمة رغبتهم في أن تكون اتفاقات وقف النار أطول.

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