الاحتلال الإسرائيلي يختصر مراحل إقرار بناء المستوطنات بالضفة والسلطة الفلسطينية تندد

القاهرة - بوابة الوسط

صدّقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعديل قانون يختصر مراحل إقرار البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وهو ما دفع السلطة الفلسطينية إلى مقاطعة اجتماع اقتصادي مع كيان الاحتلال كان مقررا غدا الاثنين.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي منح وزير المالية وزعيم حزب الصهيونية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات التصديق على قرارات البناء الاستيطاني دون الحاجة لموافقة وزير الدفاع وفقا للإجراءات المعمول بها، بحسب قناة «الجزيرة».

ووصفت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية الخطوة بـ«الانقلاب الكبير في إجراءات التوسع الاستيطاني»، حيث تلغي اعتبارات القيادة السياسية.

وذكرت أن الهدف من تعديل القانون هو تسهيل وتسريع وتعزيز البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.

وأشارت الإذاعة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن الاتفاق الائتلافي الذي أبرمه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، قبل نصف عام مع حزب الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش.

من جهتها، قالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، إن اختصار إجراءات التصديق على البناء الاستيطاني يعني البدء فعليا بتنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، وهو الأمر الذي سيعزز البناء الاستيطاني وسيضع استثمارات أكبر في المستوطنات.

تنديد فلسطيني ومطالب بتحرك دولي

في السياق نفسه، دانت الخارجية الفلسطينية هذا القرار، واصفة إياه بالتصعيد الخطير لاستكمال عمليات ضم الضفة.

وطالبت الوزارة بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، إضافة إلى إجبارها على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

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بدوره، أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الأحد، أن السلطة الفلسطينية قررت مقاطعة اجتماع ثنائي مع تل أبيب، كان مقررا غدا الاثنين احتجاجا على التوسع الاستيطاني.

وقال حسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ووزير الشؤون المدنية الفلسطينية في بيان، «قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والذي كان مقررا عقده يوم غد».

وذكر الشيخ أن ذلك يأتي ردا «على قرار الحكومة الإسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض الوزير بتسلئيل سموتريتش بالتصديق على ذلك»، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية «ستدرس جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل».

كما قالت حركة حماس إنها «تدين حملة التهويد الإسرائيلية وآخرها نشر عطاءات لبناء أكثر من 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية».