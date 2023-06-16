ماكرون وبن سلمان يدعوان إلى «وضع حد سريع للفراغ السياسي» في لبنان

القاهرة - بوابة الوسط

ذكّر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بـ«ضرورة وضع حد سريع للفراغ السياسي المؤسساتي في لبنان»، وفق ما أعلن الإليزيه، مساء اليوم الجمعة، إثر اجتماع بين الزعيمين.

وأضافت الرئاسة الفرنسية في بيان إن عدم انتخاب رئيس منذ ثمانية أشهر «يبقى العائق الرئيسي أمام معالجة الأزمة الاجتماعية الاقتصادية الحادة» التي يعانيها لبنان.

اجتماع ثنائي موسع بين ماكرون وبن سلمان

وحسب وكالة الأنباء السعودية فقد عقد ولي العهد والرئيس الفرنسي اجتماعا ثنائيا موسعا بحضور وفدي البلدين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين. كما جرى تبادل وجهات النظر حول مستجدات الأحداث الدولية والإقليمية، وتنسيق الجهود المبذولة المشتركة بشأنها.