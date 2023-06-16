زعيم المعارضة التونسية يتهم سعيّد بـ«تجريم» العمل السياسي

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم رئيس «جبهة الخلاص الوطني»، التكتل المعارض الأبرز في تونس، أحمد نجيب الشابي، الجمعة، الرئيس قيس سعيّد بـ«تجريم» ممارسة العمل السياسي في البلاد.



جاءت تصريحات الشابي (78 عاما) للصحفيين قبل دخوله للتحقيق لدى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة بتهمة «التآمر على أمن الدولة»، وفق وكالة فرانس برس. وقال الشابي: «اليوم أصبحت المعارضة، أي الاستقلال بالرأي وممارسة الحقوق السياسية في إطار القانون والطرق السلمية، جريمة، ومن يقوم بها مكانه في السجن».

الشابي: لن أتعاون مع التحقيق

أضاف الشابي: «لن أتعاون مع التحقيق. لن تجدوا شيئا تنسبونه إليّ من قبيل التآمر على أمن الدولة. الصراع ليس معكم. الصراع مع قيس سعيّد». يعد الشابي ما يقوم به الرئيس تونسي «انقلابا» على الدستور، بينما يحقق القضاء التونسي مع عشرات المعارضين في القضية نفسها.

ودعا حزب «النهضة» المعارض، في بيان الخميس، إلى «الكفّ عن سياسة الاستهداف الممنهج لرموز المعارضة الديمقراطية، ومحاولة مغالطة الرأي العام، وتلهيته عن الفشل الذريع في إدارة البلاد الذي أوصلنا إلى أزمة اقتصادية حادّة، ووضع مالي عالي المخاطر».

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان مايو الفائت: «قرار السلطات التونسية توسيع نطاق التحقيق الجنائي في قضية «التآمر» المزعومة بإضافة أربعة محامين معارضين إلى قائمة المتهمين هو علامة مقلقة للغاية بأنها تخطط لتشديد القمع».

ومن بين المتهمين الجدد محامي حقوق الإنسان البارز العياشي الهمامي، والمحامية النسوية بشرى بلحاج حميدة، والمحامي نور الدين البحيري. وقد شنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة استهدفت العديد من المعارضين السياسيين، بمن فيهم قياديون من الصف الأول في «النهضة».

الشابي محام، وكان معارضا شرسا لنظام الحكم خلال رئاسة الحبيب بورقيبة (1956-1987)، وزين العابدين بن علي (1987-2011). وإثر ثورة 2011، التي أطاحت بنظام بن علي، تولى منصبا وزاريا، ثم انُتخب نائبا في المجلس الوطني التأسيسي.ويتهم سعيّد معارضيه بـ«التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي»، ويصفهم بـ«الإرهابيين».

وجرى توقيف رئيس حركة «النهضة» راشد الغنوشي في 18 الماضي، وأغلقت السلطات مقار الحزب، وحظرت اجتماعات قادته. وفي منتصف مايو الفائت، صدر في حقه حكم بالسجن عاما مع غرامة مالية ألف دينار (نحو 300 يورو) بتهمة «تمجيد الإرهاب».

بينما تتّهم المعارضة الرئيس قيس سعيّد، الذي احتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021، بتطويع القضاء لتصفية خصومه السياسيين، لكن الرئيس يكرر أن «القضاء مستقل».