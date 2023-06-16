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بوتين يلتقي محمد بن زايد ويشيد بالعلاقات بين روسيا والإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 16 يونيو 2023, 02:51 مساء
بوتين يلتقي محمد بن زايد ويشيد بالعلاقات بين روسيا والإمارات
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على هامش منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، 16 يونيو 2023. (أ ف ب)
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أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعلاقات بلده مع الإمارات العربية المتحدة، الجمعة أثناء لقائه برئيسها محمد بن زايد آل نهيان في سانت بطرسبورغ.

وقال بوتين في تصريحات متلفزة في بداية الاجتماع الذي عقد على هامش قمة اقتصادية في ثاني أكبر مدن روسيا، إن «الإمارات شريك جيد للغاية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وشكر بوتين الشيخ محمد بن زايد على مساهمة الإمارات في تبادل أسرى وسجناء بين روسيا وأوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سياسية
من جهته، قال الرئيس الإماراتي إنه يؤيد «خفض التصعيد»، والتوصل إلى «حلول سياسية» للنزاع الأوكراني، مضيفا أنه ناقش مع بوتين «الشراكة الاستراتيجية» بين بلديهما، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

- الإفراج عن عشرات الأسرى الروس بعد وساطة إماراتية

وتتعاون روسيا والإمارات العربية المتحدة بشكل وثيق عبر تحالف أوبك بلاس النفطي، كما أن دبي واحدة من العواصم العالمية القليلة التي أبقت على رحلات مباشرة إلى موسكو بعد بدء النزاع في أوكرانيا، ما يسمح للإمارات العربية المتحدة بالاستفادة من تدفق كبير للسياح الروس.

ومحمد بن زايد هو أبرز زعيم أجنبي يشارك في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، وهو حدث سنوي يجمع مسؤولين وشركات من أنحاء العالم.

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