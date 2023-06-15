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الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باختطاف واغتيال والي غرب دارفور

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 يونيو 2023, 12:34 صباحا
الجيش السوداني يتهم الدعم السريع باختطاف واغتيال والي غرب دارفور
قوات مسلحة في العاصمة السودانية الخرطوم. (أرشيفية: الإنترنت)
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اتّهم الجيش السوداني، ليل الأربعاء-الخميس، قوات الدعم السريع بـ«اختطاف واغتيال» والي غرب دارفور خميس أبكر، وذلك بعيد ساعات من تحميله هذه القوات المسؤولية عن انتهاكات ارتكبت في الولاية وخصوصاً في مدينة الجنينة.

وقالت القوات المسلحة السودانية في بيان إنها «تدين بأشد عبارات الاستهجان التصرف الغادر الذي قامت به ميليشيا الدعم السريع المتمرّدة اليوم (الأربعاء)، باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر» على الرغم من أن «لا علاقة له بمجريات الصراع» الدائر منذ شهرين بين الطرفين، وفق وكالة «فرانس برس».

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وتدور منذ 15 أبريل معارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو. وتتركز المعارك في الخرطوم وفي إقليم دارفور الذي عانى بدوره على مدى عقدين من النزاعات الدامية.

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