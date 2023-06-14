شكري يبحث مع المبعوث الأممي بيدرسون الدفع بالحل السياسي في سورية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية سامح شكري ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية جير بيدرسون، التنسيق المستمر بين مصر والأمم المتحدة للدفع بالحل السياسي في سورية.



وصرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الاتصال يأتي في إطار متابعة اللقاء الأخير بين شكري وبيدرسون في جنيف في ٢٥ مايو الماضي.

التعامل مع الأزمة السورية بشكل متدرج

وأضاف أبو زيد أن «الجانبين ناقشا مجمل الاتصالات والاجتماعات التي عُقدت على مدار الفترة الماضية من جانب مختلف الأطراف، وسبل جسر الهوة بين مختلف المواقف بما يقرب الرؤى حول التعامل مع الأزمة السورية بشكل متدرج من أجل حلحلتها ورفع المعاناة عن الشعب السوري الشقيق».

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كما تناول الجانبان سبل العمل على مقاربة خطوة مقابل خطوة والتنسيق في هذا الشأن بين اللجنة الوزارية العربية المعنية بسورية والأمم المتحدة لانسجام الجهود الرامية إلى الدفع بتلك المقاربة.

وأعرب بيدرسون في هذا الشأن عن «كامل تقديره وثقته في حرص مصر على استمرار العمل ووتيرة التنسيق المتميزة مع الأمم المتحدة من أجل إعلاء مصلحة الشعب السوري وإنهاء تلك الأزمة الممتدة».