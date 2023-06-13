رئيس وزراء العراق في مصر لبحث التعاون المشترك والسيسي يستقبله في الاتحادية

القاهرة - بوابة الوسط

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بقصر الاتحادية، رئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني، الذي يزور مصر على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، وبحث الجانبان سبل التعاون المشترك بين البلديون على كل المستويات.

وضم الوفد العراقي، نائبي رئيس الوزراء وزيرَيْ الخارجية والتخطيط، ووزراء الإسكان والتجارة والكهرباء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، للمشاركة في أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.

كما حضر اللقاء من الجانب المصري رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء وكبار المسئولين المصريين.

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وقال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أحمد فهمي، إن السيسي أكد خلال اللقاء «دعم مصر الثابت والراسخ لأمن واستقرار العراق الشقيق»، والاعتزاز بعمق ومتانة العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والحرص على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

من جانبه؛ أشاد رئيس الوزراء العراقي بـ«الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين»، مؤكداً حرص بغداد على تعزيز آليات التعاون الثنائي الراسخة مع مصر، والبناء على نتائج زيارته الأخيرة للقاهرة في مارس الماضي.

تعاون أمني وتبادل تجاري

ولفت إلى أن وتيرة الزيارات المتبادلة بين الجانبين تعكس الحرص على دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب خلال الفترة المقبلة، وتعزيز الاستفادة من القدرات والكفاءات المصرية في مختلف المجالات، خاصةً في ضوء الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الناطق الرئاسي، أن اللقاء تناول التباحث بشأن سبل الارتقاء بأطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات، خاصةً على صعيد التعاون الأمني، والتبادل التجاري، والاستثمارات، وتطوير البنية التحتية، كما تبادل الطرفان وجهات النظر حول القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء الدور المحوري للدولتين في المنطقة، حيث جرى تأكيد الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة، وبما يحقق آمال شعوب المنطقة في العيش في سلام واستقرار.

من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني, قصر الاتحادية 13 يونيو 2023. (الرئاسة المصرية)

من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني, قصر الاتحادية 13 يونيو 2023. (الرئاسة المصرية)

من لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق، محمد شياع السوداني, قصر الاتحادية 13 يونيو 2023. (الرئاسة المصرية)