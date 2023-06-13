الرئيس الفلسطيني يصل بكين في زيارة تستمر أربعة أيام

القاهرة - بوابة الوسط

أفادت وسائل إعلام رسمية أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أبو مازن، وصل إلى بكين الثلاثاء، في زيارة تستمرّ أربعة أيام وتأتي في وقت يبحث فيه العملاق الآسيوي عن أدوار وساطة يؤدّيها في النزاعات الراهنة في الشرق الأوسط.

وفي زيارته الخامسة إلى بكين سيلتقي عبّاس عدداً من كبار المسؤولين الصينيين يتقدّمهم الرئيس شي جين بينغ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».

«أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام»

ووفق «وفا»، ستشهد القمّة بين شي وعبّاس «بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدّات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

- الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل

والأسبوع الماضي قال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين للصحفيين، إنّ عباس «أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسّد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية-الفلسطينية الجيّدة والودّية تقليدياً».

الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أبو مازن، لدى وصوله إلى بكين. 13 يونيو 2023. (الإنترنت)

الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أبو مازن، لدى وصوله إلى بكين. 13 يونيو 2023. (الإنترنت)