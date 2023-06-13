  • Alwasat News
Atwasat

الرئيس الفلسطيني يصل بكين في زيارة تستمر أربعة أيام

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 10:43 صباحا
الرئيس الفلسطيني يصل بكين في زيارة تستمر أربعة أيام
الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أبو مازن، لدى وصوله إلى بكين. 13 يونيو 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

أفادت وسائل إعلام رسمية أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أبو مازن، وصل إلى بكين الثلاثاء، في زيارة تستمرّ أربعة أيام وتأتي في وقت يبحث فيه العملاق الآسيوي عن أدوار وساطة يؤدّيها في النزاعات الراهنة في الشرق الأوسط.

وفي زيارته الخامسة إلى بكين سيلتقي عبّاس عدداً من كبار المسؤولين الصينيين يتقدّمهم الرئيس شي جين بينغ، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية «وفا».

«أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام»
ووفق «وفا»، ستشهد القمّة بين شي وعبّاس «بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرأي بشأن آخر مستجدّات القضية الفلسطينية، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

- الصين تعلن عن زيارة للرئيس الفلسطيني الأسبوع المقبل

والأسبوع الماضي قال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين للصحفيين، إنّ عباس «أول رئيس دولة عربي تستقبله الصين هذا العام، ما يجسّد بشكل كامل المستوى العالي للعلاقات الصينية-الفلسطينية الجيّدة والودّية تقليدياً».

الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أبو مازن، لدى وصوله إلى بكين. 13 يونيو 2023. (الإنترنت)
الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أبو مازن، لدى وصوله إلى بكين. 13 يونيو 2023. (الإنترنت)
الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أبو مازن، لدى وصوله إلى بكين. 13 يونيو 2023. (الإنترنت)
الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس أبو مازن، لدى وصوله إلى بكين. 13 يونيو 2023. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024

مبابي أبلغ باريس سان جيرمان بانتهاء عقده الحالي في 2024
المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة

المنتخب الوطني يخوض أول حصة تدريبية في معسكر القاهرة
برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)

برنامج «فلوسنا» على قناة «الوسط» يستضيف وزير العمل علي العابد (شاهد)
كاريكاتير خيري - وزير التعليم العالي يتمنى عودة مشانق 7 أبريل إلى الجامعات

كاريكاتير خيري - وزير التعليم العالي يتمنى عودة مشانق 7 أبريل إلى الجامعات
10 ملايين دينار سيولة نقدية لمصرفيْ الوحدة والجامعة في سرت

10 ملايين دينار سيولة نقدية لمصرفيْ الوحدة والجامعة في سرت
أكثر من 40 رياضيا يمثلون ليبيا بـ«الأولمبياد الخاص» بألمانيا

أكثر من 40 رياضيا يمثلون ليبيا بـ«الأولمبياد الخاص» بألمانيا
بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض

بلينكن يأمل في «نجاح» الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض
عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)

عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)
الدامجة لـ«بوابة الوسط»: اجتمعنا مع «ديوان المحاسبة» لبحث مستحقات المدربين المتأخرة

الدامجة لـ«بوابة الوسط»: اجتمعنا مع «ديوان المحاسبة» لبحث مستحقات المدربين ...
المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني لاتخاذ القرار

المنير يعتزل دوليا.. ويقول: عدم الإحساس بالمسؤولية والتعامل مع الوطن كصفقة دفعني...
عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه التعطيل

عقيلة: إجراء جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية هدفه التعطيل
عنكم وعن أروع الأمهات

عنكم وعن أروع الأمهات
ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا

ميلوني ناعية برلوسكوني: أحد الرجال الأكثر تأثيرا في تاريخ إيطاليا
بينها ليبيا.. «يو بي إس» يمنع «كريدي سويس» من قبول عملاء جدد من عدة دول

بينها ليبيا.. «يو بي إس» يمنع «كريدي سويس» من قبول عملاء جدد من عدة دول
بالفيديو.. انهيار جزء من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة

بالفيديو.. انهيار جزء من طريق سريع رئيسي في الساحل الشرقي للولايات المتحدة
الدبيبة يوجه بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى

الدبيبة يوجه بصرف مرتبات يونيو قبل عيد الأضحى
ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

ربطته علاقة قوية بالقذافي.. وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني
حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه

حلف شمال الأطلسي يبدأ أكبر مناورة جوية في تاريخه
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
اليمن.. مقتل جنديين في هجوم لتنظيم القاعدة في شبوة
اليمن.. مقتل جنديين في هجوم لتنظيم القاعدة في شبوة
السعودية تعدم ثلاثة مواطنين دينوا بـ«تأسيس خلية إرهابية» وقتل رجل أمن
السعودية تعدم ثلاثة مواطنين دينوا بـ«تأسيس خلية إرهابية» وقتل رجل...
قيس سعيد: تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا
قيس سعيد: تونس لن تكون حارس حدود لأوروبا
كندا وهولندا ترفعان شكوى ضد سورية أمام محكمة العدل على خلفية اتهامات بـ«التعذيب»
كندا وهولندا ترفعان شكوى ضد سورية أمام محكمة العدل على خلفية ...
عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)
عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم ......
وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود
وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود...
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق النيران مع الجانب الإسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب مخدرات
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق ......
عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا بعد قطيعة 5 سنوات
عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وكندا بعد قطيعة 5 ......
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل الاجتماعي
صور المجند المصري منفذ عملية السبت تنتشر في وسائط التواصل ......
المزيد
الرئيس الفلسطيني يصل بكين في زيارة تستمر أربعة أيام
الرئيس الفلسطيني يصل بكين في زيارة تستمر أربعة أيام...
مصرع مسلح روسي شمال سورية
مصرع مسلح روسي شمال سورية...
تونس.. ثلاثة موقوفين من حزب النهضة يخوضون إضرابا عن الطعام
تونس.. ثلاثة موقوفين من حزب النهضة يخوضون إضرابا عن الطعام...
عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)
عاصفة رملية شديدة تجتاح الموصل العراقية وتحجب الرؤيا (شاهد)...
كندا وهولندا ترفعان شكوى ضد سورية أمام محكمة العدل على خلفية اتهامات بـ«التعذيب»
كندا وهولندا ترفعان شكوى ضد سورية أمام محكمة العدل على خلفية......
المزيد