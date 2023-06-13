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مصرع مسلح روسي شمال سورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 13 يونيو 2023, 12:48 صباحا
مصرع مسلح روسي شمال سورية
لافتة مؤيدة للرئيسين السوري بشار الأسد والروسي فلاديمير بوتين في دمشق، 8 مارس 2022. (أ ف ب)
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومصدر أمني كردي إن مقاتلا روسيا قُتل وأصيب عدد آخر بجروح في محافظة حلب بشمال سورية يوم الإثنين. وذكر المرصد، الذي يراقب الصراع في سورية، إن الضحايا الروس سقطوا عندما تعرضت عربتهم لقصف تركي.

وقال المصدر الأمني ​​إن الهجوم جاء من منطقة تنتشر فيها قوات تركية وإن الجرحى تلقوا العلاج في مستشفى بمنطقة قريبة تسيطر عليها قوات كردية، وفق وكالة رويترز.

ولم ترد وزارة الدفاع الروسية بعد على طلب من رويترز للتعليق. وتدخلت روسيا في الصراع السوري عام 2015 مستخدمة الضربات الجوية ونشرت مستشاريها وشرطتها العسكرية لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد على استعادة أراض من قوى المعارضة التي تدعم تركيا بعضها.

تركيا تنفي استهداف مصفحة روسية
وقال مسؤول بوزارة الدفاع التركية الإثنين إن التقارير التي تفيد بأن قوات تركية قصفت مواقع في ريف حلب الشمالي وأصابت عربة مصفحة روسية «غير صحيحة». ولم يرد الجيش الوطني السوري، وهو فصيل معارض تدعمه تركيا ويسيطر على المنطقة القريبة من مكان الهجوم، على طلب من رويترز للتعليق.

وأظهر مقطع مصور بثته قناة «روناهي» التليفزيونية التابعة للإدارة الذاتية التي يقودها الأكراد في شمال شرق سورية رجالا يرتدون زيا عسكريا ينقلون رجلين على الأقل على محفات إلى طائرة هليكوبتر روسية. ثم شوهدت المروحية وهي تقلع. ولم يتضح بعد المكان الذي كانت تتجه إليه الطائرة أو هوية الأشخاص الذين تعرضوا لإصابات على ما يبدو أو الحديث الذي كان يدور في المقطع المصور.

وقسّم الصراع المستمر في سورية منذ 12 عاما البلاد إلى مناطق سيطرة معقدة، حيث تتمتع جهات خارجية فاعلة، مثل روسيا وإيران المتحالفتين مع الحكومة وكذلك تركيا والولايات المتحدة، بنفوذ كبير. وكانت تركيا قد أسقطت في 2015 طائرة حربية روسية بالقرب من الحدود السورية، لكن أنقرة وموسكو أصلحتا العلاقات بينهما منذ ذلك الحين. وينسق البلدان الدوريات المشتركة في شمال سورية وتحاول روسيا التوسط بين حكومتي تركيا وسوريا.

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