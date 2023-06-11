مقتل ثلاثة عسكريين عراقيين في هجوم منسوب لـ«داعش»

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثلاثة عسكريين عراقيين بينهم ضابطان، وأصيب أربعة آخرون بجروح الأحد إثر هجوم استهدف ثكنة عسكرية في شمال العراق ليل السبت الأحد، كما أفاد مصدر أمني نسبه إلى تنظيم الدولة الاسلامية «داعش».

وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته، إن الهجوم الذي نفّذه «عناصر في تنظيم الدولة الاسلامية» بأسلحة آلية، وقع حوالى الساعة الرابعة (01,00 ت غ)، فيما لم تتبن أي جهة الهجوم حتى الآن، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول نفسه إن «ضابطين (برتبتي) مقدم ونقيب، وجندي قتلوا، وأصيب أربعة جنود بجروح في هجوم مسلح استهدف ثكنة عسكرية تقع في منطقة وادي النفط» التي تبعد حوالى 25 كلم غرب مدينة كركوك.

منطقة متنازع عليها

وتعد محافظة كركوك ومركزها التابعة للحكومة الاتحادية، منطقة متنازعاً عليها بين حكومة بغداد وإقليم كردستان الواقع في شمال العراق ويتمتع بحكم ذاتي.

وبعد صعوده في 2014 في العراق وسورية المجاورة، مني تنظيم الدولة الاسلامية «داعش»، بهزيمة بعد سلسلة من العمليات العسكرية ضده في البلدين بدعم من تحالف دولي تقوده واشنطن.

وأعلن العراق «الانتصار» على التنظيم في 2017، فيما خسر «داعش» آخر معاقله في سورية العام 2019، لكن ما زال عناصره ينشطون في مناطق ريفية ونائية ويشنون هجمات متفرقة.

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وأواخر أبريل الماضي، أفاد التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، بتراجع في هجمات التنظيم في العراق وسورية المجاورة خلال الأشهر الأولى من العام 2023.

وحينذاك، قال الجنرال ماثيو ماكفارلين قائد التحالف الدولي، إن شهر رمضان «كان من الأكثر هدوءاً منذ سنوات»، مشيراً إلى انخفاض بنسبة 80% للهجمات في العراق مقارنةً بالعام الماضي، وبنسبة 37% في سورية.

وفي مارس الماضي، قال مسؤول عسكري عراقي إن تنظيم الدولة الاسلامية لديه ما بين 400 و500 مقاتل نشط في العراق.