لبنان يستدعي سفيره في باريس بعد تحقيق بشبهة اغتصاب

القاهرة - بوابة الوسط

استدعى لبنان سفيره في باريس رامي عدوان بعد تحقيق بشبهة اغتصاب وعنف متعمد في ضوء شكوتين من موظفتين سابقتين، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الخميس.

وأوردت الوزارة في بيان «متابعةً للملابسات المحيطة بقضية سفير لبنان لدى فرنسا، وفي ضوء انتقال لجنة التحقيق الموفدة من وزارة الخارجية والمغتربين إلى السفارة في باريس، تقرر استدعاء السفير رامي عدوان إلى الإدارة المركزية».

كما أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية عن تكليفها مستشاراً مهام رئاسة البعثة بصفة قائم بالأعمال، وفق ما نقلته وكالة «فرانس برس».