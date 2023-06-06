وزير الخارجية الأميركي يصل السعودية

القاهرة - بوابة الوسط

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، السعودية، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، في زيارة ترمي إلى تعزيز العلاقات المتوترة مع المملكة الغنية بالنفط التي تسعى إلى توسيع علاقاتها مع خصوم واشنطن.

وحطت طائرة بلينكن في جدة على ساحل البحر الأحمر، حسبما أفاد صحفي في إعلام مشترك وكالة «فرانس برس»، ومن المتوقع أن يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على ما أفاد مسؤول أميركي، كما يشارك في اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم «داعش».

- بلينكن: تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل يضمن المصالح الأمنية لواشنطن

وأمس الإثنين، أكد أنتوني بلينكن أن تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل يندرج ضمن المصالح الأمنية للولايات المتحدة. وقال بلينكن في خطاب أمام منظمة «أيباك» المؤيدة لإسرائيل في واشنطن «لدى الولايات المتحدة مصلحة فعلية على صعيد الأمن القومي في إرساء تطبيع بين إسرائيل والسعودية»، بحسب «فرانس برس».