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الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة وسط أزمات سياسية متكررة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 06 يونيو 2023, 07:07 صباحا
الكويتيون ينتخبون أعضاء مجلس الأمة وسط أزمات سياسية متكررة
جلسة لمجلس الأمة الكويتي، 5 يناير 2021، (ا ف ب)
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يتوجه الكويتيون اليوم الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة في سابع انتخابات تشريعية تُجرى في البلاد منذ العام 2012، في حين تشهد الدولة الخليجية الغنية بالنفط منذ سنوات أزمات سياسية متكررة.

ودُعي أكثر من 793 ألف ناخب إلى صناديق الاقتراع لاختيار 50 نائبًا لولاية مدّتها أربع سنوات، في بلد يتمتّع بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانه بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان، خلافاً لسائر دول المنطقة، حسب وكالة «فرانس برس».

وستفتح مراكز الاقتراع البالغ عددها 118 أبوابها عند الساعة الثامنة صباحًا وستغلق عند الثامنة مساءً، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، على أن تُعلن النتائج صباح اليوم التالي.

ويخوض الانتخابات 207 مرشحين، بينهم 13 امرأة، وهو أقل عدد مرشحين في انتخابات تشريعية في الكويت منذ عام 1996.

مشاركة رغم الإحباط
وقالت المدافعة عن حقوق الانسان هديل بوقريص لوكالة «فرانس برس» عشية الانتخابات، إنها ستدلي بصوتها رغم حالة الإحباط السائدة.

وأضافت «هذا المكان الوحيد الذي نملك فيه صوتًا والمقاطعة تعني التنازل عن حقي كمواطنة»، متابعة «عليّ أن أشارك وإن كنت لا أتوقع أن يتبنى البرلمان الجديد قضايا» حقوقية كبرى.

وستشارك المعارضة في العملية الانتخابية الثلاثاء للمرة الثانية منذ أن أنهت مقاطعتها للانتخابات التشريعية عام 2022.

عدم الاستقرار السياسي
وأدى عدم الاستقرار السياسي في الكويت إلى إضعاف شهية المستثمرين في بلد يعدّ أحد أكبر مصدري النفط في العالم.

وأعاقت المواجهة بين السلطة التنفيذية والبرلمان الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الكويتي الراغب بتنويع موارده، وهو وضع يتناقض مع الجيران، الأعضاء الخمسة الآخرين في مجلس التعاون الخليجي والماضين في مشاريع لتنويع اقتصاداتهم وجذب المستثمرين الأجانب.

والأمير نواف الأحمد الصباح البالغ من العمر 85 عامًا غائب عن الحياة السياسية منذ فترة وينوبه في مهامه ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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