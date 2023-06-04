مصر تدفع زوارق لسحب ناقلة نفط تعطلت محركاتها في قناة السويس

القاهرة - بوابة الوسط

قالت هيئة قناة السويس المصرية في بيان اليوم الأحد إنها دفعت بثلاث زوارق قطر لسحب ناقلة نفط بعد تعطل محركاتها أثناء عبورها في القناة.

ونقل البيان عن أسامة ربيع رئيس الهيئة قوله إن «حركة الملاحة بالقناة من اتجاه الشمال ستعود للانتظام فور الانتهاء من سحب الناقلة (سيفيجور) التي كانت في طريقها من روسيا إلى الصين»، وفقما نقلت وكالة رويترز.

- قناة السويس تعلن نجاح عملية تعويم سفينة حاويات جنحت أثناء عبورها

«سيفيجور» ترفع علم مالطا

وتشير بيانات «رفينيتيف أيكون» لحركة الملاحة إلى أن «سيفيجور» ترفع علم مالطا وبنيت العام 2016. وتكررت حوادث توقف حركة الملاحة في القناة بسبب الأعطال الفنية لكن التوقفات تكون قصيرة عادة.

وقبل أقل من أسبوعين، نجحت قاطرات هيئة قناة السويس في تعويم سفينة شحن ترفع علم هونغ كونغ خلال أقل من ساعتين على جنوحها إثر عطل فني أصاب أجهزتها الملاحية، وهو الحادث الأخير في سلسة مشابهة تسببت في تعطل الملاحة مؤخرا.