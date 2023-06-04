  • Alwasat News
Atwasat

وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 08:00 صباحا
وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود
جنود اسرائيليون عند مدخل قاعدة جبل حاريف العسكرية جنوب صحراء النقب قرب الحدود مع مصر، 3 يونيو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

أفاد بيان للجيش المصري بأن وزير الدفاع المصري محمد زكي قدم، أمس السبت، تعازيه إلى نظيره الإسرائيلي يواف جالانت عقب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري. وقال بيان الجيش إن الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث إطلاق النار على الحدود، وفق وكالة «رويترز».

أردى «عنصر أمن» مصري، أمس السبت، ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص قبل أن يُقتَل لاحقًا، وفق ما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في واقعة نادرة عند الحدود بين البلدين أعادت السلطات الإسرائيلية والمصرية في أعقابها تأكيد تعاونهما.

وقالت مصر إن «عنصر أمن» كان يُطارد مهربي مخدرات اخترق الحدود بين البلدين، مما أدى إلى «تبادل لإطلاق النار»، وقُتِل المصري خلال تبادل إطلاق النار، بحسب الجانبين الإسرائيلي والمصري.

قاعدة حاريف العسكرية
صباح أمس السبت، عُثر على جثّتَي جنديَّين إسرائيليَّين قُتلا بالرصاص عند نقطة حراسة قرب قاعدة حاريف العسكرية، التي تبعد نحو 100 كلم من جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، حسبما أوضح متحدث عسكري إسرائيلي، الذي أشار إلى أن المهاجم «تسلّل» على ما يبدو من مصر.وأُطلِقَت بعدها عملية مطاردة، بحثاً عن المهاجم الذي حُدّد مكانه بعد ساعات في المنطقة نفسها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: «بعد الظهر، خلال عمليات البحث، تعرّف الجنود على المهاجم في الأراضي الإسرائيلية، وحيّدوه»، مشيرا إلى أن جنديا ثالثا قُتِل خلال تبادل إطلاق النار. الجندي الإسرائيلي الثالث يُدعى أوهاد دهان (20 عامًا)، حسب البيان، بينما أصيب جنديّ رابع بجروح طفيفة، ونُقل إلى المستشفى. 

وذكر الجيش أن الجندية القتيلة في الهجوم الأول تُدعى ليا بن نون (19 عامًا). أما الجندي الثاني القتيل فيُدعى أوري إسحق إيلوز (20 عامًا)، والوحدة المسؤولة عن تسيير دوريات على الحدود الإسرائيلية - المصرية هي وحدة مُختلطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا

مانشستر سيتي يواصل اكتساح الألقاب ويفوز بكأس إنجلترا
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين

معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين

الليبية ريحان بن جليل ستحمل شعلة افتتاح الأولمبياد الخاص في برلين
«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات

«تحقيقات»: مبادرة الإسكان الشبابي في مرمى الانتقادات
شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا

شاهد: تنصيب إردوغان رئيسًا لولاية ثالثة في تركيا
كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا

كاريكاتير خيري - تحالف الجريمة المنظمة والفساد السياسي في ليبيا
النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود

النيجيريون في مواجهة معضلة إنهاء دعم الوقود
غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك

غلّة الصيادين في بحر اليونان أسماك.. وبلاستيك
باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جيرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق 1500م

لقاء فلورنسا: العداءة الكينية فايث كيبيغون تحطم الرقم القياسي العالمي لسباق ...
دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة

دورينا اليوم.. النصر في السداسي وحسم الهبوط في الجولة الأخيرة
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)
عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء

عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء
«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟

«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
إيران ترحب بأي مبادرة لتطوير العلاقات مع مصر
إيران ترحب بأي مبادرة لتطوير العلاقات مع مصر
بعد سقوط قتيل و5 مصابين.. تراجع العاصفة الترابية في العاصمة المصرية
بعد سقوط قتيل و5 مصابين.. تراجع العاصفة الترابية في العاصمة ...
مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة الأمم المتحدة في السودان 6 أشهر
مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة الأمم المتحدة في السودان 6 أشهر
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس التركى
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب ...
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق النيران مع الجانب الإسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب مخدرات
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محللون: القمة العربية في السعودية تعيد الأسد إلى الواجهة الدبلوماسية
محللون: القمة العربية في السعودية تعيد الأسد إلى الواجهة ......
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة ......
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي...
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة تغير المناخ
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة ......
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق النيران مع الجانب الإسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب مخدرات
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق ......
المزيد
وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود
وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود...
سعيّد يتناول معارضته شروط صندوق النقد في اتصال مع ماكرون
سعيّد يتناول معارضته شروط صندوق النقد في اتصال مع ماكرون...
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها دُفِنوا مجهولين
معارك السودان تدخل أسبوعها الثامن.. وعشرات من ضحاياها ......
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق النيران مع الجانب الإسرائيلي أثناء مطاردة عناصر تهريب مخدرات
الناطق العسكري المصري: مقتل فرد تأمين مصري بعد تبادل إطلاق ......
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس التركى
وزير الخارجية المصري يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب......
المزيد