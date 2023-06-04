وزيرا دفاع مصر وإسرائيل يناقشان واقعة إطلاق النار على الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

أفاد بيان للجيش المصري بأن وزير الدفاع المصري محمد زكي قدم، أمس السبت، تعازيه إلى نظيره الإسرائيلي يواف جالانت عقب حادث إطلاق نار أسفر عن مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين وفرد أمن مصري. وقال بيان الجيش إن الوزيرين ناقشا في اتصال هاتفي اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حوادث إطلاق النار على الحدود، وفق وكالة «رويترز».

أردى «عنصر أمن» مصري، أمس السبت، ثلاثة جنود إسرائيليين بالرصاص قبل أن يُقتَل لاحقًا، وفق ما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في واقعة نادرة عند الحدود بين البلدين أعادت السلطات الإسرائيلية والمصرية في أعقابها تأكيد تعاونهما.

وقالت مصر إن «عنصر أمن» كان يُطارد مهربي مخدرات اخترق الحدود بين البلدين، مما أدى إلى «تبادل لإطلاق النار»، وقُتِل المصري خلال تبادل إطلاق النار، بحسب الجانبين الإسرائيلي والمصري.



قاعدة حاريف العسكرية

صباح أمس السبت، عُثر على جثّتَي جنديَّين إسرائيليَّين قُتلا بالرصاص عند نقطة حراسة قرب قاعدة حاريف العسكرية، التي تبعد نحو 100 كلم من جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع مصر، حسبما أوضح متحدث عسكري إسرائيلي، الذي أشار إلى أن المهاجم «تسلّل» على ما يبدو من مصر.وأُطلِقَت بعدها عملية مطاردة، بحثاً عن المهاجم الذي حُدّد مكانه بعد ساعات في المنطقة نفسها.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي: «بعد الظهر، خلال عمليات البحث، تعرّف الجنود على المهاجم في الأراضي الإسرائيلية، وحيّدوه»، مشيرا إلى أن جنديا ثالثا قُتِل خلال تبادل إطلاق النار. الجندي الإسرائيلي الثالث يُدعى أوهاد دهان (20 عامًا)، حسب البيان، بينما أصيب جنديّ رابع بجروح طفيفة، ونُقل إلى المستشفى.

وذكر الجيش أن الجندية القتيلة في الهجوم الأول تُدعى ليا بن نون (19 عامًا). أما الجندي الثاني القتيل فيُدعى أوري إسحق إيلوز (20 عامًا)، والوحدة المسؤولة عن تسيير دوريات على الحدود الإسرائيلية - المصرية هي وحدة مُختلطة.