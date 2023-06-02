مجلس الأمن الدولي يمدد لستة أشهر مهمة الأمم المتحدة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

مدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتّهم قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتيس بالإسهام في تأجيج النزاع.

في قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان» حتى الثالث من ديسمبر 2023، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعكس اقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة مدى دقة الأوضاع في البلاد، بالإضافة إلى عدم توافق القوى الكبرى على دور الهيئة الأممية في السودان.