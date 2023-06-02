  • Alwasat News
Atwasat

مجلس الأمن الدولي يمدد لستة أشهر مهمة الأمم المتحدة في السودان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 يونيو 2023, 11:35 مساء
مجلس الأمن الدولي يمدد لستة أشهر مهمة الأمم المتحدة في السودان
جلسة سابقة لمجلس الأمن، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

مدّد مجلس الأمن الدولي الجمعة لستة أشهر المهمة السياسية للأمم المتحدة في السودان، بعدما اتّهم قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان المبعوث الأممي فولكر بيرتيس بالإسهام في تأجيج النزاع.

في قرار مقتضب، وافق مجلس الأمن بالإجماع على تمديد تفويض «بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان» حتى الثالث من ديسمبر 2023، وفق وكالة «فرانس برس».

ويعكس اقتصار تمديد التفويض على هذه المدة القصيرة مدى دقة الأوضاع في البلاد، بالإضافة إلى عدم توافق القوى الكبرى على دور الهيئة الأممية في السودان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

باريس سان جرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس

باريس سان جرمان يعلن رحيل مدافعه سيرخيو راموس
انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس

انتهت عبر قناة الوسط (WTV): الأخضر أمام دارنس
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الاتحاد والاتحاد المصراتي
«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان

«مياوزييم».. متحف للقطط في طهران لتعزيز تعايشها مع السكان
«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»

«ميتا» تكشف عن خوذة جديدة للواقع الافتراضي قبل أيام من خطوة مشابهة من «آبل»
بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)

بعد ترميم دام 3 سنوات.. متحف سرسق بارقة أمل للقطاع الثقافي في لبنان (فيديو وصور)
عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء

عوامل جينية تفسّر سبب الإصابة بنوع من النوبات القلبية يطال النساء
«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟

«كلينكا»: كيف يمكن تزويد الجسم بالبكتيريا النافعة؟
كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!

كاريكاتير حليم - حقوق منقرضة في ليبيا!
انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية

انخفاض قياسي في معدل المواليد باليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية
النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا

النواب السويسريون يصوّتون ضد مشروع قانون يتيح نقل أسلحة سويسرية إلى أوكرانيا
«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»

«فرسان المتوسط» يبحث عن «ضربة حظ» لخطف تذكرة «الكان»
دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة

دعوة من «ناسا» بشأن الأجسام الطائرة المجهولة
«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا

«ماركا»: بنزيما يقرر البقاء مع ريال مدريد موسما إضافيا
زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام

زيادة قياسية مرتقبة في مصادر الطاقة المتجددة هذا العام
غالتييه يعلن وداع ميسي: السبت مباراته الأخيرة مع «سان جيرمان»

غالتييه يعلن وداع ميسي: السبت مباراته الأخيرة مع «سان جيرمان»
الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ سوداني في تشاد

الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ سوداني في تشاد
توقف بث قنوات «بي إن» القطرية على شبكة «اتصالات» الإماراتية

توقف بث قنوات «بي إن» القطرية على شبكة «اتصالات» الإماراتية
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تبادل رفات مقاتلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين
تبادل رفات مقاتلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين
الجيش السوداني يعلق مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع
الجيش السوداني يعلق مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع
السلطات الموريتانية تقطع الإنترنت غداة تظاهرات عنيفة
السلطات الموريتانية تقطع الإنترنت غداة تظاهرات عنيفة
الخارجية الأميركية: مستعدون لاستئناف الوساطة في السودان عندما يكون طرفا النزاع جديين
الخارجية الأميركية: مستعدون لاستئناف الوساطة في السودان عندما ...
واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على السودان
واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على السودان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محللون: القمة العربية في السعودية تعيد الأسد إلى الواجهة الدبلوماسية
محللون: القمة العربية في السعودية تعيد الأسد إلى الواجهة ......
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة ......
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي...
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة تغير المناخ
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة ......
انطلاق أعمال القمة العربية في جدة بحضور زيلينسكي وبشار الأسد
انطلاق أعمال القمة العربية في جدة بحضور زيلينسكي وبشار الأسد...
المزيد
مجلس الأمن الدولي يمدد لستة أشهر مهمة الأمم المتحدة في السودان
مجلس الأمن الدولي يمدد لستة أشهر مهمة الأمم المتحدة في ......
بعد سقوط قتيل و5 مصابين.. تراجع العاصفة الترابية في العاصمة المصرية
بعد سقوط قتيل و5 مصابين.. تراجع العاصفة الترابية في العاصمة ......
إيران ترحب بأي مبادرة لتطوير العلاقات مع مصر
إيران ترحب بأي مبادرة لتطوير العلاقات مع مصر...
واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على السودان
واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على السودان...
الخارجية الأميركية: مستعدون لاستئناف الوساطة في السودان عندما يكون طرفا النزاع جديين
الخارجية الأميركية: مستعدون لاستئناف الوساطة في السودان ......
المزيد