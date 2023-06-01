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إيران ترحب بأي مبادرة لتطوير العلاقات مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 يونيو 2023, 08:19 مساء
إيران ترحب بأي مبادرة لتطوير العلاقات مع مصر
علما مصر وإيران (أرشيفية: الإنترنت)
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تتوالى التصريحات الإيرانية المرحبة ببوادر تطوير العلاقات مع مصر، في وقت لا تزال القاهرة تلتزم الصمت حيال تقارير تتحدث عن وساطات في هذا الإطار.

ونقل تلفزيون «العالم» الإيراني عن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الخميس، قوله إنه لا توجد أي مشكلة ثنائية بين طهران والقاهرة، لافتاً إلى أن بلاده ترحب بأي مبادرة لتطوير العلاقات مع مصر «بما يلبي مصالح الجانبين».

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وكان متحدث باسم الحكومة الإيرانية قال في وقت سابق، إن الرئيس إبراهيم رئيسي أوعز لوزارة الخارجية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز العلاقات مع مصر، عقب تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي، رحب فيها باستئناف العلاقات مع القاهرة.

الإثنين، نقلت وكالة «مهر» الإيرانية عن المرشد الإيراني علي خامنئي ترحيبه بعودة العلاقات مع مصر، حيث قال خلال استقباله سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد: «ليست لدينا مشكلة في هذا الصدد».

لكن سبق أن نفى وزير الخارجية المصري سامح شكري ما يتردد عن وجود مسار مصري إيراني، قائلاً في تصريحات تلفزيونية منتصف مايو إن «هذه الأخبار تكهنات لا أساس لها من الصحة». وأوضح أن «علاقتنا مستمرة مع إيران على ما هي عليه، وعندما تكون هناك مصلحة في تغيير منهج ما، فبالتأكيد نلجأ دائماً لتحقيق المصلحة».

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