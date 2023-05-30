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تبادل رفات مقاتلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 09:40 مساء
تبادل رفات مقاتلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين
يمنيون يحملون علم بلادهم أثناء انتظارهم وصول أسرى حوثيين سابقين في مطار صنعاء. (أ ف ب)
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تبادل الحوثيون والحكومة اليمنية رفات عشرات المقاتلين الذين قضوا في اشتباكات قبل أكثر من عام، وفق ما ذكر مسؤول حكومي الثلاثاء.

وجرى تبادل الرفات، في سابقة من حيث العدد منذ بداية الحرب في هذا البلد قبل أكثر من ثماني سنوات، الإثنين في محافظة الجوف، بوساطة السلطات المحلية.. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه «جرى تبادل 43 جثة بينها 21 لعناصر من الجيش الحكومي قتلوا جنوب مأرب قبل أكثر من عام».  وأضاف أنهم دفنوا في مأرب الثلاثاء، بحسب «فرانس برس».

وتعتبر جبهات محافظة مأرب، المنطقة الغنية بالنفط، مسرحا لأكثر المعارك دموية بين الحوثيين والقوات الحكومية التي تبسط سيطرتها على مدينة مأرب، مركز المحافظة.

نزوح 4.5 مليون شخص داخليًا
وأسفر النزاع عن مقتل مئات الآلاف من الأشخاص سواء مباشرة أو غير مباشرة، فيما نزح 4.5 مليون شخص داخليًا، وأصبح أكثر من ثلثي سكان اليمن يعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

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عند انقضاء مدتها، لم يجر تجديد هدنة مدتها ستة أشهر تفاوضت عليها الأمم المتحدة في أبريل 2022، لكن الوضع بقي هادئًا ميدانياً، بينما تكثفت الجهود الدبلوماسية لإنهاء النزاع. في أبريل، زار وفد سعودي صنعاء لإجراء محادثات بهدف تمديد  الهدنة والعمل على وقف لإطلاق النار أكثر ديمومة.

كما جرت علمية تبادل سجناء كبرى بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية شملت نحو 900 أسير في أبريل، في اطار اتفاق جرى التوصل إليه بين الطرفين المتحاربين في سويسرا.

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