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الجيش اللبناني يعلن تحرير السعودي المخطوف مشاري المطيري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 مايو 2023, 02:33 مساء
الجيش اللبناني يعلن تحرير السعودي المخطوف مشاري المطيري
المواطن السعودي مشاري المطيري. (الإنترنت)
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أعلن الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء، عن تحرير المواطن السعودي مشاري المطيري، المختطف في لبنان، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وأفاد بيان مقتضب نسبته الوكالة إلى تغريدة للجيش اللبناني على حسابه في تويتر: «تمكنت دورية من مديرية المخابرات من تحرير المخطوف السعودي مشاري المطيري بعد عملية نوعية على الحدود اللبنانية السورية، كما تم توقيف عدد من المتورطين في عملية الخطف».

وبعد تحرير المطيري، عقد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي مؤتمرا صحفيا مع سفير المملكة في لبنان وليد البخاري، بحسب قناة الإخبارية الحكومية السعودية.

صحة المطيري مطمئنة
وقال البخاري - وفقا لما نشرته الإخبارية على حسابها في تويتر- إن صحة المطيري مطمئنة، فيما نقلت قناة العربية عن مولوي قوله إنه جرى اعتقال 9 أشخاص.

ونقلت الإخبارية عن مراسلتها بأن «عملية الخطف تمت بواسطة سيارتين مسروقتين»، وأن عدد الخاطفين بلغ 7 أشخاص، 3 منهم متنكرون بالزي العسكري، مضيفا أن «المواطن السعودي بات بعهدة الجيش اللبناني في منطقة الهرمل» في البقاع التي تقع بالقرب من الحدود اللبنانية السورية.

وأعلن وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام مولوي، أمس الإثنين عن اختطاف المواطن السعودي.

فيما نقلت قناة العربية السعودية أمس عن مصدر قوله بأن الخاطفين طالبوا - في رسالة - بفدية قيمتها 400 ألف دولار أي 1.5 مليون ريال سعودي.

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